وزير خارجية باكستان يؤكد دعم بلاده لمبادرات منظمة اليونسكو

أعرب نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق عن دعمه لمبادرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مؤكدًا مواصلة التعاون مع المنظمة الأممية في مجالات التعليم والثقافة والمشاركة متعددة الأطراف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده إسحاق دار مع مدير عام منظمة اليونسكو الدكتور خالد العناني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك حسبما ذكر (راديو باكستان) اليوم /الإثنين/.

وهنأ إسحاق دار، خلال الاجتماع، العناني على انتخابه مديرا عاما للمنظمة، مؤكدا التزام باكستان بالعمل معه عن كثب لدعم أهداف اليونسكو.