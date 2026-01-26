تفاصيل اجتماع تونس الوزاري لآلية التشاور الثلاثي حول ليبيا

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تونس، إنّ البيان الختامي المشترك لاجتماع آلية التشاور الثلاثي بين مصر والجزائر وتونس حول ليبيا شدد على أن المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبي تمثل الهدف الأساسي لعمل هذه الآلية، مؤكداً أن الاجتماع يأتي تتويجًا لجهود التشاور المستمرة بين الدول الثلاث لدعم الاستقرار السياسي في ليبيا.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ البيان أكد على مبدأ الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية باعتباره أساسًا لا يجوز الحياد عنه، مشددًا على أن الحل يجب أن يكون ليبيًا- ليبيًا، مع ضمان مشاركة جميع الأطراف والقيادات الليبية دون إقصاء.

وتابعت، أنّ البيان شدد البيان على ضرورة قيام دولة ليبية موحدة ذات مؤسسات مستقرة، قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار، باعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا للتنمية ودفع العملية السياسية إلى الأمام، مؤكداً أن أمن واستقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن العربي وأمن منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا.