عباس شومان: كتاب «الشباب بين الواقع والمأمول» رؤية أزهرية لتمكين الجيل وبناء الوعي

عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن فعاليات سلسلة «قراءة في كتاب»، ندوة بعنوان «الشباب بين الواقع والمأمول».

جاء ذلك بحضور د. عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، وأدارها د. حازم مبروك عطية، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، لمناقشة قضايا الشباب المعاصرة، وسبل تمكينهم فكريًا وأخلاقيًا، ودور المؤسسات الدينية في توجيه طاقاتهم نحو البناء والتنمية.

ندوة جناح الأزهر بمعرض الكتاب توصي بالتحصين الفكري للشباب وترشيد استخدام التكنولوجيا

قال الدكتور عباس شومان إن مرحلة الشباب من أثمن مراحل العمر وأكثرها حيوية، فهم عماد الأمة وذخيرتها للمستقبل، وبهم تنهض الأوطان وتُصان القيم، مشيرًا إلى أن الإسلام أولى الشباب عناية خاصة ووجّه طاقاتهم نحو البناء والإصلاح.

وأوضح أمين عام هيئة كبار العلماء أن هذا الكتاب يمثل وقفة تأملية لتشخيص واقع الشباب المعاصر، واستشراف المأمول منهم في ضوء تعاليم الدين الحنيف، مؤكدًا أنه لا يكتفي برصد المشكلات، بل يفتح آفاقًا لتحويل التحديات إلى فرص.

وبيّن الدكتور شومان أن الكتاب يضم أربعة فصول رئيسة، يتناول أولها علاقة الشباب بالتقنيات المعاصرة، موضحًا أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتهم، وأن الفصل يدعو إلى الاستخدام الرشيد لها، بما يحقق النفع ويحمي من مخاطر الإدمان وضياع الوقت والتأثيرات السلبية.

وأضاف فضيلته أن الفصل الثاني يناقش قضية الشباب والعمل، مؤكدًا أن العمل قيمة إسلامية ومصدر للعزة والكرامة، ويتناول التحديات الاقتصادية والبطالة، مع التركيز على تنمية المهارات، وتشجيع ريادة الأعمال، وترسيخ القيم الأخلاقية في بيئة العمل.

وتابع أمين عام هيئة كبار العلماء أن الفصل الثالث يتناول قضية الزواج لدى الشباب، بوصفه أساس بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن المغالاة في التكاليف أصبحت عائقًا رئيسًا، ويطرح الفصل حلولًا واقعية مستلهمة من الهدي النبوي لتيسير الزواج وبناء أسر مستقرة.

واستكمل حديثه موضحًا أن الفصل الرابع يحذر من خطورة انضمام الشباب إلى التيارات المنحرفة، مبينًا أساليب الاستقطاب الفكري، ومؤكدًا أهمية الوسطية والتحصين الديني والفكري لحماية الشباب من الغلو أو الانحلال.

وأوضح فضيلته أن الكتاب يعد نداءً للشباب وأولياء الأمور والمربين، للمساهمة في رسم مستقبل مشرق، عبر خطاب يستلهم الشريعة، ويفقه روح العصر، ويقترب من قضايا الشباب دون مصادمة لتطلعاتهم.

واختتم الدكتور شومان أن هذا الكتاب محاولة لإعادة بناء الجسر بين القيم الإسلامية الراسخة وتساؤلات العصر، ودعوة لأن يكون شباب الأمة أكثر وعيًا وبصيرة، وقادرين على حمل مسؤولية المستقبل بعقل راجح وإيمان راسخ.

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).