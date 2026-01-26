قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل العثور على جثة المحتجز الإسرائيلي ران جويلي في غزة
مدير معرض الكتاب: 500 ألف جنيه قيمة جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية
انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟
اجتماع ثلاثي.. مصر وتونس والجزائر يؤكدون رفضهم التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي
لف وأرجع تاني| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الأن وهذا سعر عيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب
أحمد سعيد

أطلق جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فعاليات حلقات الموسم الثاني من برنامج "نوابغ الأزهر"، الذي يشهد منافسات علمية وثقافية مكثفة بين طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية المتميزين،  بمشاركة 8 مناطق أزهرية (أسيوط - السويس- الغربية - البحر الأحمر- الوادي الجديد - الأقصر-المنوفية - البحيرة).

انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني  بمعرض الكتاب

وتهدف مسابقة «نوابغ الأزهر»، إلى اختبار قدرات طلاب الأزهر الشريف، وإظهار تميزهم ومعرفتهم بمختلف مجالات العلم الشرعية والثقافية والمعلومات العامة، كما تحفز على تشجيع التنافس الإيجابي في مجال القراءة والاطلاع، حيث يتنافس الطلاب من 8 مناطق أزهرية، يمثل كل منطقة فريق من أربعة طلاب وطالبات يتم اختيارهم بعناية من المتفوقين، ليجيبوا عن مجموعة من الأسئلة، بعدها يتم تنظيم التصفيات بين منطقتين لكل حلقة، مما يعزز التفاعل والمنافسة بين الطلاب ويتيح لهم الفرصة لإظهار مهاراتهم المعرفية. 

ويتم بث فعاليات المسابقة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للأزهر الشريف، بالتنسيق بين قطاع المعاهد الأزهرية والمركز الإعلامي للأزهر، مما يتيح للجمهور متابعة المنافسات والتصفيات، وسيتم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة من خلال منحهم جوائز مالية، ودروعًا تذكارية، وأوشحة، وشهادات تقدير.  

ويأتي برنامج "نوابغ الأزهر" في إطار جهود الأزهر الشريف لتحفيز القدرات، ورعاية المتميزين من أبنائه، وتحت رعاية د.  محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بهدف تحفيز الطلاب على المزيد من البحث والتعلم والتطوير المستمر، بالإضافة إلى تعزيز حب العلم والتفكير النقدي لدى طلاب الأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).

الأزهر جناح الأزهر معرض القاهرة الدولي للكتاب انطلاق فعاليات برنامج نوابغ الأزهر للعام الثاني بمعرض الكتاب نوابغ الأزهر برنامج نوابغ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

محكمة

تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية لـ 29 مارس المقبل

الراقصة بديعة

براءة راقصة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

نورهان حفظي

15 فبراير.. نظر استئناف البلوجر نورهان حفظي في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة

بالصور

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد