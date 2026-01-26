قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل العثور على جثة المحتجز الإسرائيلي ران جويلي في غزة
مدير معرض الكتاب: 500 ألف جنيه قيمة جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية
انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟
اجتماع ثلاثي.. مصر وتونس والجزائر يؤكدون رفضهم التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي
لف وأرجع تاني| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الأن وهذا سعر عيار 21
ديني

حكم صعق الحيوان قبل ذبحه..أزهري يوضح

د. عطية لاشين
د. عطية لاشين

ورد سؤال إلى دار د. عطية لا شين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، يقول صاحبه: "ما حكم صعق الحيوان قبل ذبحه؟"

وأجاب د. عطية لا شين قائلاً: في البداية، نوضح أن ما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (المائدة: 3)، يبين لنا أن الذبيحة لا تحل إلا إذا كانت قد تمت تذكيتها بطريقة شرعية، أي بقطع الحلقوم والمريء، ويستحسن أيضًا قطع الودجين، وإذا تمت الذبح على هذه الطريقة، فإن اللحم يكون حلالًا بغض النظر عن من قام بالذبح، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، حتى لو كان من أهل الكتاب (اليهود أو النصارى)، بشرط أن يكون الذبح قد تم بالطريقة الصحيحة.

أما بالنسبة للسؤال الذي ورد عن صعق الحيوان قبل ذبحه، فإن الأمر يحتاج إلى توضيح دقيق وفقًا للضوابط الشرعية. 

إذا كانت الحيوانات التي يتم صعقها، سواء كانت إبلاً أو بقراً أو غنماً أو طيوراً، قد تم صعقها ثم ذُبحت على النحو الشرعي الصحيح، بحيث يبقى فيها الحياة المستقرة لحظة الذبح، ويُلاحظ عليها بعض الحركة بعد الصعق (حركة تدل على الحياة)، وكان الدم لا يزال يجري منها بعد الذبح، فإن الذبيحة تكون حلالًا.

ومن هنا، يشترط أن يظل الحيوان حيًا بعد الصعق، حتى يتمكن الذابح من الذبح بعد الصعق وتدفق الدم، وبالتالي يكون اللحم حلالًا للأكل. 

ولكن إذا مات الحيوان مباشرة نتيجة الصعق، أي إذا أصيب بحالة من الإغماء الكامل أو الموت الفوري قبل أن يتم ذبحه، فهنا لا تكون الذبيحة حلالًا، لأن الحيوان لا يعد حيًا حين يتم ذبحه، وبالتالي لا تنطبق عليه شروط الذكاة الشرعية.

كما قال ابن كثير رحمه الله: "إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ" تعود إلى ما يمكن عوده عليه، أي الحيوان الذي أمكن تدارك موته بذكاة، ولا يزال فيه حياة مستقرة. وفي هذا السياق، روى ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية، قائلًا: "إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ" تعني: "إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح، فكلوه، فهو ذكي".

وقال أيضًا الحسن البصري، سعيد بن جبير، وغيرهم من الأئمة: "إذا أدركت الذكاة في الموقوذة والمتردية والنطيحة، وهي تحرك يدًا أو رجلاً فكلها". وهذا مذهب جمهور الفقهاء.

إذاً، إذا كانت الذبيحة قد ماتت بعد الصعق، وقبل أن يتم ذبحها، فإنها لا تحل أكلها. لأنها لم تذبح بطريقة شرعية، بل ماتت بسبب الصعق بالكهرباء.

 في هذه الحالة، نطبق قول الله تعالى: "إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ"، أي أن الذبح لا ينقذها من التحريم إذا كانت قد ماتت قبل الذبح مباشرة، فلا تنطبق عليها شروط الذكاة الشرعية.

وفي حال كان هناك شك في ما إذا كانت الذبيحة قد أُصيبت بالحياة بعد الصعق أم لا، فإن الأصل في الذبائح هو التحريم في حالة الشك، حيث إن الشك في وجود الشرط المبيح – وهو الذكاة الشرعية – يوجب تحريمه، وفقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

الخلاصة: إذا مات الحيوان بعد الصعق مباشرة، ولم تُلاحظ عليه علامات الحياة أثناء الذبح، فلا يجوز أكله.

 أما إذا كانت الذبيحة قد أظهرت علامات الحياة بعد الصعق، وظل الدم يجري منها، فيجوز أكلها طالما تمت الذكاة الشرعية بعدها.

لجنة الفتوى عطية لا شين حكم صعق الحيوان قبل ذبحه

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

ليلة النصف من شعبان

متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. الدعاء يبدأ الإثنين والصيام الثلاثاء

لبنان

الصحة اللبنانية: شهيد ومصابان في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صور بالجنوب اللبناني

غزة

عبد الفتاح دولة: فتح معبر رفح تم بالإصرار المصري رغم محاولات فرض قيود إسرائيلية

سجن

العقوبة تصل للسجن 5 سنوات .. تحذير من نشر الرسائل الشخصية

بالصور

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

