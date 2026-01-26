قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الاستغفار.. اعرف فضله وكيف يبدل أحزانك ويطمئن قلبك

الاستغفار
الاستغفار
شيماء جمال

قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، إن الاستغفار ليس كلماتٍ تُقال، بل بابُ فرجٍ يُفتح، ونورٌ يُسكَب في القلب، وسكينةٌ تنزل على الروح.

وتابع عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: الاستغفار هو عبادة الضعفاء حين تضيق السبل، وملجأ المكسورين حين تُغلق الأبواب، وسلاح المؤمن حين تعجز الأسباب.

وبين أن بالاستغفار تُمحى الذنوب، وتُرفع الدرجات، وتُبدَّل الأحزان طمأنينة، والضيق سَعة، والفقر غِنى.

وأضاف: بالاستغفار يُرزق العبد من حيث لا يحتسب، ويُصرف عنه من البلاء ما لا يعلمه إلا الله، وتُهيَّأ له الأقدار بلطفٍ خفي.

وقدم نصيحة قائلا: لا تترك الاستغفار مهما أثقلتك الهموم،

ولا تستصغر أثره ولو طال الانتظار، فالفرج قد يكون قريبًا… لكنه ينتظر منك صدق اللجوء، استغفر ربك بقلبٍ حاضر، واثقًا أن الله لا يخيّب من طرق بابه، ولا يرد عبدًا قال: ربِّ إني لما أنزلتَ إليَّ من خيرٍ فقير.


صيغ الاستغفار

توجد 7 صيغ للاستغفار أفضلها أن يقول العبد: «اللهم أنت ربي لا إله الا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». وسمي هذا بسيد الاستغفار.الصيغة الثانية للاستغفار أن يقول العبد لفظ -«أستغفر الله»، وثالثًا: «رب اغفر لي»، ورابعًا «اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وخامسًا: «رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور، أو التواب الرحيم».


أسرار الاستغفار

الاستغفار من أحب الأعمال إلى الله عز وجل لأنه يعكس مدى تعلق العبد بالله والخوف من عذابه وطلب العفو والمغفرة من الله عز وجل .. كثرة الاستغفار تفتح أبواب الرزق وتسهل العسير وتنفك العقد ويزال الهم والضيق وقال تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا (12)}.

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

امام عاشور

شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور برفقة طفلته

الزمالك

عودة القوة الضاربة .. 4 تعديلات في تشكيل الزمالك أمام بتروجيت بالدوري

الزمالك

فرص الزمالك في التأهل للدور ربع النهائي من الكونفدرالية الأفريقية

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

