قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
ترمب يعلن تقدما كبيرا نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر والسعودية جناح الأمة.. والعلاقات أبدية ومتجذرة
طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق
سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية
الشناوي أم شوبير.. من الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟
نصائح مفيدة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات
وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات
مستمع من الطراز الأول.. وزير الخارجية: الرئيس السيسي يتعامل بمنتهى الرقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

احذر.. فعل في رجب يوقعك في أكبر الذنوب بسهولة ولا يكفره استغفار

فعل في شهر رجب
فعل في شهر رجب
أمل فوزي

لعله ينبغي الحذر وتجنب كل وأي فعل في شهر رجب نهى عنه الله تعالى، وكذلك كل ذنب ، حيث إن شهر رجب من الأشهر الحُرم التي كما يتضاعف فيها الأجر والثواب، فإنه أيضًا تُغلظ فيه العقوبة، فإذا كان هناك فعل في شهر رجب يوقعك في أكبر الذنوب بسهولة ، فينبغي الحذر منه وتجنبه خاصة في شهر حُرم كشهر رجب، للنجاة من مهالك الدنيا وعذاب الآخرة، فالذنوب ذات العقوبة المغلظة تعد من أكبر أسباب المصائب الدنيوية وفي الوقت ذاته تحجز لفاعلها مقعده في جحيم الآخرة، من هنا ينبغي معرفة وتجنب كل وأي فعل في شهر رجب يوقعك في أكبر الذنوب بسهولة فيما أن عاقبته وخيمة.

فعل في شهر رجب يوقعك في أكبر الذنوب بسهولة

حذر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من فعل في شهر رجب يوقعك في أكبر الذنوب بسهولة فيما أن عاقبته وخيمة، مشددًا على ضرورة تجنبه في شهر رجب وعلى وجه الخصوص في الأشهر الحرم.

وأوضح “ جمعة ” عن فعل في شهر رجب يوقعك في أكبر الذنوب بسهولة فيما أن عاقبته وخيمة، أنه أكبر ذنبًا وأشد وزرًا في شهر رجب والأشهر الحرم عنه في بقية الشهور، منوهًا بأن الظلم في الشهر الحرام أعظم خطيئة ووزراً، من الظلم فيما سواه ، وإن كان الظلم على كل حال عظيماً ولكن الله يعظم من أمره ما شاء.

واستشهد بما قال قتادة –رحمه الله- في قوله {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} : إن الله اصطفى صفايا من خلقه ، اصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس رسلاً ، واصطفى من الكلام ذكره ، واصطفى من الأرض المساجد .

واستطرد: واصطفى من الشهور رمضان ، واصطفى من الأيام يوم الجمعة ، واصطفى من الليالي ليلة القدر ، فعظموا ما عظم الله فإنما تعظم الأمور لما عظمها الله تعالى به عند أهل الفهم والعقل [الدر المنثور-السيوطي].

وأضاف أن شهر رجب هو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية ، وأحد الأشهر الحُرم، التي نهى الله تعالى عن الظلم فيها، فقال الله تعالى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» الآية 36 من سورة التوبة.

وأشار إلى أن فضل شهر رجب ثابت، بغض النظر عن درجة الأحاديث الواردة في فضائله، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة، وذلك لكون شهر رجب أحد الأشهر الحرم.

وأردف : وقد عظمها الله تعالى في قوله: ( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ).

وتابع: وعينها حديث "الصحيحين" في حجة الوداع بأنها ثلاثة سرد -أي متتالية-: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وواحد فرد: وهو رجب مضر الذى بين جمادى الآخرة وشعبان، شهر رجب فرد لأنه ليس متتالي مع محرم وذي القعدة وذي الحجة، ويسمى بالأصم، وغيرها من الأسماء التي تدل على أنه وقت فضيل يتهيأ فيه الإنسان لرمضان.

شهر رجب

يعد شهر رجب هو الشهْر السّابع في التقويم الهجري، ولأنّهُ من الأشهرُ الحُرم فهو شهرٌ كريم وعظيم عند الله، وهو أحد الشهور الأربعة التي خصّها اللهُ تعالى بالذّكر، ونهى عن الظُّلم فيها تشريفاً لها، ويتركُ فيه العَرب القتال احترامًا وتعظيماً لهُ.

 وقد ذكر اللهُ في كتابِهِ العزيز: ((إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ))[التوبة:36]، أمّا الأشهر الحُرم التّي ذُكرت في الآية فهي مُحرَّم، وذي الحجَّة، وذي القعدة.

و سُمِّيت الأشهُر الحُرم بهذا الاسم لأنّ الله سُبحانهُ وتعالى منع فيها القِتال إلّا أن يبدأ العدو، ولتحريم انتهاك المحارِم فيها أشدّ من غيرِهِ من الأشهر.

يُطلقُ على شهر رجب أحياناً اسم "مضر" نسبةً إلى قبيلة مضر؛ حيثُ كانت هذه القبيلة تُبقي وقتَهُ كما هو دون تغيير ولا تبديل مع الأشهر الأخرى على عكس القبائل الأُخرى من العرب الذين كانوا يغيِّرون في أوقات الأشهُر بما يتناسب مع حالات الحرب أو السّلم عندهم.

 كما اقتضت حكمةُ الله أن فضَّل بعض الأيام، والشهور، واللّيالي على بعض، و يُسمّى أيضاً رجب بالأصم لأنَّه لا يُنادى فيه إلى القتال، ولا يُسمع فيهِ صوت السِّلاح.

فضل شهر رجب

يعتبر شهر رجب من الأشهر الهجرية المحرمة التي سميت بذلك بسبب تحريم القتال فيها إلا أن يبادر العدو إليه، كما أنَّ انتهاك المحارم في هذا الشهر أشدّ من غيره من شهور السنة، لذلك نهانا الله تعالى عن الظلم وارتكاب المعاصي في هذا الشهر الفضيل.

و قال تعالى: (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ )، والحق والصواب أنَّ شهر رجب ليس له فضيلة أو خصوصية على غيره من الشهور باستثناء أنَّه من الأشهر الحرم، كما أنَّ الروايات التي تفيد بنزول آية الإسراء والمعراج فيه لا تبرر وإن صحّت ابتداع عبادات معينة في هذا الشهر كما يفعل بعض الناس، وذلك أنَّ مثل هذه الأفعال لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو عهد الخلفاء الراشدين أو التابعين.

فعل في شهر رجب يوقعك في أكبر الذنوب بسهولة فعل في شهر رجب يوقعك في أكبر الذنوب فعل في شهر رجب يوقعك في أكبر الذنوب بسهولة شهر رجب فضل شهر رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

اعراض سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

بالصور

ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس

ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ

رمضان 2026 .. لقطات من مسلسل "بيبو" بطولة كزبرة

كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو
كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو
كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو

تجربة جديدة تبهر جمهور رمضان 2026.. دُرّة تكشف عن شخصية ميادة في «علي كلاي»

درة
درة
درة

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد