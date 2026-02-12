إبداعات طلابية ولمسات رمضانية تزين معرض عمرو شكري الإعدادية بنات بطور سيناء

أطلقت مدرسة عمرو شكري الإعدادية بنات، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، فعاليات معرض الاقتصاد المنزلي احتفالًا بقدوم شهر رمضان المبارك، حيث تزينت أركان المعرض بأعمال فنية ومشغولات يدوية تعكس مهارات وإبداع طالبات الاقتصاد المنزلي من إدارات الطور ودهب وشرم الشيخ وأبو زنيمة.

وشهدت المعرض الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، يرافقها سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، وغادة حسن، موجه عام الاقتصاد المنزلي، في أجواء مليئة بالحيوية والاحتفال بالشهر الفضيل.

واطّلعت مدير المديرية على الأعمال الفنية التي شملت التطريز والمكرمية والزينة الرمضانية، مؤكدًا المعرض على أهمية الأنشطة التربوية في صقل مهارات الطالبات وربط الدراسة بالحياة اليومية والمناسبات الدينية، كما أشاد بالإبداع والذوق الرفيع في تقديم هذه المشغولات.

كما قامت بزيارة عدد من الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط داخل الفصول، والتأكد من تنفيذ الجدول المدرسي وفق الخطة الدراسية المحددة، لتجمع بذلك بين الإبداع والالتزام الأكاديمي في نفس الوقت.