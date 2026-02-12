بغداد تكشف تفاصيل نقل معتقلي داعش من سوريا بأمان كامل

أعلنت السلطات العراقية، الخميس، أن عملية نقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق تمت وفق حسابات دقيقة وبالتنسيق مع التحالف الدولي، مؤكدة إيداعهم في السجون العراقية دون تسجيل أي مشاكل.

وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، لوكالة الأنباء العراقية، أن الحكومة اتخذت هذا القرار الاستراتيجي على خلفية الأحداث الأخيرة وعدم الاستقرار في المنطقة، بهدف منع تسرب هؤلاء الإرهابيين من السجون السورية وتحجيم تهديدهم للأمن المحلي.

وأضاف أن عدد المعتقلين الذين تم نقلهم إلى العراق وصل إلى أكثر من 4500 إرهابي، وجميعهم أودعوا في سجون تحت سلطة وزارة العدل وبإجراءات أمنية مشددة، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي خرق أمني أو حالات اضطراب داخل هذه السجون.

وأشار النعمان إلى أن الحكومة وجهت دعوات متكررة للدول الأجنبية لسحب رعاياها من المعتقلين وإعادتهم إلى بلدانهم، معتبرًا أن الاستجابة الدولية لا تزال ضعيفة، ومؤكدًا استمرار جهود بغداد لضمان التعامل مع هذا الملف بما يحفظ الأمن والاستقرار في العراق وسوريا.