نائب رئيس الموساد السابق: لن نسمح لإيران بامتلاك صواريخ تهدد أمننا

أكد رام بن باراك، نائب رئيس الموساد السابق وعضو حزب يش عتيد، خلال تصريحات إعلامية نشرها موقع والا العبري، أن إسرائيل تواجه فرصة تاريخية لمنع إيران من تعزيز ترسانتها الصاروخية، داعيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقال بن باراك: "لا يمكننا التعايش مع تهديد صاروخي في أي لحظة، ويجب على إسرائيل التحرك لمنع إيران من امتلاك القدرات الصاروخية التي تتمتع بها اليوم، مع احترام الدعم والموافقة الأمريكية".

وانتقد بن باراك أداء الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الخطوات السياسية كانت محدودة، وأن نتائج زيارة نتنياهو للولايات المتحدة قد لا تلبي تطلعات الأمن الإسرائيلي.

وأضاف: "فشلنا في غزة ليس عسكريا فقط، بل بسبب غياب المبادرة السياسية التي كان من الممكن أن تحقق حلا أفضل".

كما انتقد ترشيحات قيادات الموساد، معتبرًا أن الولاء الشخصي لرئيس الوزراء أصبح العامل الحاسم في التعيينات، وهو ما يضع المؤسسة في مأزق بحسب قوله.

وتطرق بن باراك إلى التحديات الداخلية في حزبه، مشيرا إلى سقوطه في استطلاعات الرأي بعد قرار عدم الانضمام للحكومة، مؤكداً أنه يسعى لتعزيز مكانته القيادية رغم المنافسة مع يائير لابيد.

وتعد تصريحات بن باراك انعكاسا للقلق الإسرائيلي من تصاعد التهديد الإيراني وضرورة تعزيز التنسيق مع الولايات المتحدة للحفاظ على الأمن الإقليمي.