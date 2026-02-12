قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتصادية الشيوخ تكشف 3 رسائل وراء قرار المركزي بشأن خفض سعر الفائدة |خاص
مأساة عاشتها ابنة الـ 6 سنوات| القصة الكاملة للطفلة جنى بعد صورتها المؤثرة.. وبطلة الواقعة تكشف حجم معاناتها
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام يمر بأزمة كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب رئيس الموساد السابق: لن نسمح لإيران بامتلاك صواريخ تهدد أمننا

ايران
ايران
فرناس حفظي

أكد رام بن باراك، نائب رئيس الموساد السابق وعضو حزب يش عتيد، خلال تصريحات إعلامية نشرها موقع والا العبري، أن إسرائيل تواجه فرصة تاريخية لمنع إيران من تعزيز ترسانتها الصاروخية، داعيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقال بن باراك: "لا يمكننا التعايش مع تهديد صاروخي في أي لحظة، ويجب على إسرائيل التحرك لمنع إيران من امتلاك القدرات الصاروخية التي تتمتع بها اليوم، مع احترام الدعم والموافقة الأمريكية".

وانتقد بن باراك أداء الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الخطوات السياسية كانت محدودة، وأن نتائج زيارة نتنياهو للولايات المتحدة قد لا تلبي تطلعات الأمن الإسرائيلي. 

وأضاف: "فشلنا في غزة ليس عسكريا فقط، بل بسبب غياب المبادرة السياسية التي كان من الممكن أن تحقق حلا أفضل".

كما انتقد ترشيحات قيادات الموساد، معتبرًا أن الولاء الشخصي لرئيس الوزراء أصبح العامل الحاسم في التعيينات، وهو ما يضع المؤسسة في مأزق بحسب قوله.

وتطرق بن باراك إلى التحديات الداخلية في حزبه، مشيرا إلى سقوطه في استطلاعات الرأي بعد قرار عدم الانضمام للحكومة، مؤكداً أنه يسعى لتعزيز مكانته القيادية رغم المنافسة مع يائير لابيد.

وتعد تصريحات بن باراك انعكاسا للقلق الإسرائيلي من تصاعد التهديد الإيراني وضرورة تعزيز التنسيق مع الولايات المتحدة للحفاظ على الأمن الإقليمي.

إسرائيل نائب رئيس الموساد السابق إيران الولايات المتحدة قطاع غزة نتنياهو الموساد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو

ترشيحاتنا

السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد

الجامعة العربية: الإذاعة واكبت كل التحولات وحافظت على رسالتها المهنية والإنسانية

الجيش الأمريكي

القيادة الأمريكية: انسحاب القوات من قاعدة التنف في سوريا كان مدروسا

ايران و اسرائيل

الجيش الإسرائيلي والموساد يطلبان الإيرانيين بالتواصل والتعاون عبر قنواتهما الرسمية

بالصور

لعزومات رمضان .. طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

بمكونات بسيطة وموفرة .. طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد