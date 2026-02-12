قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام يمر بأزمة كبيرة
مدبولي: التكليفات الرئاسية أولويات المرحلة المقبلة.. وتطوير شامل لشركات قطاع الأعمال دون تصفية
ضياء رشوان: محدش يقولي سيادة الوزير.. أنا سيادة الزميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضياء رشوان: الهدف من عودة وزارة الدولة للإعلام ليس إنشاء كيان تنفيذي جديد

الوزراء
الوزراء
كتب محمود مطاوع

 قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، ان الهدف من عودة وزارة الدولة للإعلام، ليس إنشاء كيان تنفيذي جديد أو التدخل في اختصاصات الهيئات الوطنية، وإنما تفعيل النصوص الدستورية وتعزيز التنسيق المؤسسي وتمثيل الحكومة إعلاميًا بصورة واضحة ومنظمة.

وأشار رشوان أن الدستور تضمن مواد حاكمة تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر، لكنها تحتاج إلى جهة تنفيذية داخل الحكومة تعمل على تفعيلها وتحويلها إلى سياسات عملية، سواء عبر إجراءات تنفيذية أو مقترحات تشريعية، مشددًا على أن هذه هي المهمة الأولى للوزارة.

وأشار إلى أن المهمة الثانية تتمثل في التمثيل الحكومي الرسمي، من خلال شرح سياسات الدولة للرأي العام والرد على ما يُثار بشأنها، باعتبار أن من حق المواطنين معرفة ما تقوم به الحكومة من قرارات وإجراءات، في إطار من الشفافية والمسؤولية.

وأكد وزير للإعلام أن العلاقة مع الهيئات الوطنية ستكون قائمة على التكامل لا التداخل، موضحًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، جهات مستقلة بنص الدستور، تمارس اختصاصاتها التنظيمية والتنفيذية دون أي مساس.

وأضاف رشوان أن الوزارة لن تمارس دورًا تنفيذيًا في إدارة المؤسسات الصحفية أو الإعلامية، بل ستعمل كحلقة وصل بين الحكومة وتلك الهيئات، بما يضمن تنسيق الرسائل والسياسات، ويعزز مناخ الحريات المسؤولة.

واكد أن عودة الوزارة تمثل خطوة تنظيمية هدفها دعم الإعلام الوطني، وترسيخ حرية التعبير، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع عبر خطاب واضح ومسؤول

وزير الدولة للإعلام الدولة الهيئات الوطنية تفعيل النصوص الدستورية الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

ترشيحاتنا

الفاشر

وزير ثقافة دارفور: الوضع في الفاشر كارثي والمواطنون رهائن بيد الميليشيا

ضياء رشوان

ضياء رشوان: مؤتمر سنوي للإعلام في 3 ديسمبر.. وجلسات مستمرة لوضع رؤية تطوير حقيقية

الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للأعلام

رشوان: الحوار الوطني عُقد بشفافية كاملة.. ونرحب بجميع الآراء

بالصور

بمكونات بسيطة وموفرة .. طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد