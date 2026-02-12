إيران تهدد بـ رد مدوٍ على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي .. وتصعيد شبه مؤكد في الشرق الأوسط

في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية، تبرز خطابات وتصريحات من مسؤولين إيرانيين وأمريكيين تتضمن تهديدات وردود أفعال على نطاق واسع، ما يعزز احتمالات تصعيد عسكري في المنطقة.

تقارير عدة من مختلف مصادر الأخبار الدولية تشير إلى احتمالية شنّ هجوم أمريكي على إيران، مع تحذيرات من ردّ إيراني قوي قد يمتد ليشمل قواعد أمريكية في أنحاء الشرق الأوسط.

أحدث هذه التصريحات يركّز على ما وصف بأنه خيار عسكري سريع محتمل ضد إيران، مع نقاشات حول احتمال أن يصدر البيت الأبيض الأمريكي أوامر بشن هجمات عسكرية خلال الأيام المقبلة. تقارير غربية ذكرت أن كبار المسؤولين الأمريكيين نقلوا إلى حلفاء في الشرق الأوسط نية محتملة لشنّ هذا الهجوم، وهو ما أثار ردود فعل إيرانية حادة.

في طهران، أكد المتحدثون العسكريون أن أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي على المواقع الإيرانية - لا سيما النووية أو العسكرية - سيواجه بردّ “غير مسبوق”. تهديدات طهران تشمل استهداف القواعد العسكرية الأمريكية والقوات المتحالفة في المنطقة، كجزء من استراتيجية الردّ، ما يزيد من مخاطر اندلاع صراع أوسع.

من جهتها، سلطت وسائل إعلام أمريكية الضوء على تعزيزات عسكرية أمريكية في المنطقة، مع وصول حاملات طائرات وسفن حربية إلى ساحات غير بعيدة عن إيران، وهو ما ينظر إليه الكثير من المحللين كخطوة تحضيرية محتملة لأي عمل عسكري.

وفي المقابل، يبرز قلق في أوساط دول الخليج والدول العربية الأخرى من أن التصعيد قد يؤدي إلى تأثيرات إنسانية واقتصادية كبيرة، خصوصاً في ظل ارتباط المنطقة بتجارة النفط وأسواق الطاقة العالمية.

تصاعد التوترات لا يقتصر على الخطابات وحدها؛ بل تظهر انعكاسات فعلية في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار النفط في أوقات سابقة عند أخبار عن توترات أو هجمات في المنطقة، ما يعكس القلق الدولي من اضطرابات محتملة في إمدادات النفط الخام.

في السياق ذاته، تأتي التصريحات الإيرانية المتشددة كجزء من استراتيجية واضحة للردّ على أي تهديد عسكري. دبلوماسيًا، وصفت طهران التهديدات الأمريكية بأنها “أخطاء جسيمة” يمكن أن تشعل حربًا شاملة في المنطقة، مؤكدة أنها سترد بقوة إذا تعرضت منشآتها لأي هجوم.

المعطيات الحالية تشير إلى أن المنطقة على شفير مرحلة حساسة للغاية، وربما تشهد تحوّلات عسكرية ودبلوماسية في الأيام القادمة. السيناريوهات المتعددة تتراوح بين المواجهة العسكرية المفتوحة والتدابير الدبلوماسية الأخيرة لتفادي النزاع، لكن في كل الأحوال، فإن احتمالات حدوث تصعيد تبقى حاضرة بقوة في المشهد الإقليمي والدولي.