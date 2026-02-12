إيران تهدد بـ رد مدوٍ على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي .. وتصعيد شبه مؤكد في الشرق الأوسط

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصادية الشيوخ تكشف 3 رسائل وراء قرار المركزي بشأن خفض سعر الفائدة |خاص
مأساة عاشتها ابنة الـ 6 سنوات| القصة الكاملة للطفلة جنى بعد صورتها المؤثرة.. وبطلة الواقعة تكشف حجم معاناتها
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام يمر بأزمة كبيرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

إيران تهدد برد مدوٍ على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي .. وتصعيد شبه مؤكد في الشرق الأوسط
ملك ريان

في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية، تبرز خطابات وتصريحات من مسؤولين إيرانيين وأمريكيين تتضمن تهديدات وردود أفعال على نطاق واسع، ما يعزز احتمالات تصعيد عسكري في المنطقة. 

تقارير عدة من مختلف مصادر الأخبار الدولية تشير إلى احتمالية شنّ هجوم أمريكي على إيران، مع تحذيرات من ردّ إيراني قوي قد يمتد ليشمل قواعد أمريكية في أنحاء الشرق الأوسط.

أحدث هذه التصريحات يركّز على ما وصف بأنه خيار عسكري سريع محتمل ضد إيران، مع نقاشات حول احتمال أن يصدر البيت الأبيض الأمريكي أوامر بشن هجمات عسكرية خلال الأيام المقبلة. تقارير غربية ذكرت أن كبار المسؤولين الأمريكيين نقلوا إلى حلفاء في الشرق الأوسط نية محتملة لشنّ هذا الهجوم، وهو ما أثار ردود فعل إيرانية حادة.

في طهران، أكد المتحدثون العسكريون أن أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي على المواقع الإيرانية - لا سيما النووية أو العسكرية - سيواجه بردّ “غير مسبوق”. تهديدات طهران تشمل استهداف القواعد العسكرية الأمريكية والقوات المتحالفة في المنطقة، كجزء من استراتيجية الردّ، ما يزيد من مخاطر اندلاع صراع أوسع.

من جهتها، سلطت وسائل إعلام أمريكية الضوء على تعزيزات عسكرية أمريكية في المنطقة، مع وصول حاملات طائرات وسفن حربية إلى ساحات غير بعيدة عن إيران، وهو ما ينظر إليه الكثير من المحللين كخطوة تحضيرية محتملة لأي عمل عسكري. 

وفي المقابل، يبرز قلق في أوساط دول الخليج والدول العربية الأخرى من أن التصعيد قد يؤدي إلى تأثيرات إنسانية واقتصادية كبيرة، خصوصاً في ظل ارتباط المنطقة بتجارة النفط وأسواق الطاقة العالمية.

تصاعد التوترات لا يقتصر على الخطابات وحدها؛ بل تظهر انعكاسات فعلية في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار النفط في أوقات سابقة عند أخبار عن توترات أو هجمات في المنطقة، ما يعكس القلق الدولي من اضطرابات محتملة في إمدادات النفط الخام.

في السياق ذاته، تأتي التصريحات الإيرانية المتشددة كجزء من استراتيجية واضحة للردّ على أي تهديد عسكري. دبلوماسيًا، وصفت طهران التهديدات الأمريكية بأنها “أخطاء جسيمة” يمكن أن تشعل حربًا شاملة في المنطقة، مؤكدة أنها سترد بقوة إذا تعرضت منشآتها لأي هجوم.

المعطيات الحالية تشير إلى أن المنطقة على شفير مرحلة حساسة للغاية، وربما تشهد تحوّلات عسكرية ودبلوماسية في الأيام القادمة. السيناريوهات المتعددة تتراوح بين المواجهة العسكرية المفتوحة والتدابير الدبلوماسية الأخيرة لتفادي النزاع، لكن في كل الأحوال، فإن احتمالات حدوث تصعيد تبقى حاضرة بقوة في المشهد الإقليمي والدولي.

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو

مصطفى مدبولي

الدين العام وحياة كريمة والتأمين الصحي.. رسائل حاسمة من رئيس الحكومة للشعب

الفاشر

وزير ثقافة دارفور: الوضع في الفاشر كارثي والمواطنون رهائن بيد الميليشيا

ضياء رشوان

ضياء رشوان: مؤتمر سنوي للإعلام في 3 ديسمبر.. وجلسات مستمرة لوضع رؤية تطوير حقيقية

لعزومات رمضان .. طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
بمكونات بسيطة وموفرة .. طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

طريقة عمل بودرة السوبيا
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

