أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان

أسعار الياميش 2026
أسعار الياميش 2026
خالد يوسف

مع اقتراب شهر رمضان، تزايد البحث من قبل المواطنين، عن قائمة أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، حيث يتم طرحها بأسعار مخفضة عن الأسواق.

أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، الياميش والمكسرات، في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات كبيرة، في إطار سعي الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر تين مدور الأمراء بـ 100 جنيه.

- سعر تين مدور السعيد الجديد بـ 120 جنيها.

- سعر تين مدور السعيد العالمية بـ 110 جنيهات.

- سعر مشمشية تركي مقاس 4 بـ 400 جنيه.

- سعر مشمشية تركي مقاس 8 بـ 300 جنيه.

- سعر قمر الدين وفير، وزن 400 جرام بـ 80 جنيها.

- سعر قمر الدين الشلال، وزن 400 جرام بـ 70 جنيها.

- سعر قمر الدين الأسطورة، وزن 400 جرام بـ 65 جنيها.

- سعر جوز هند خشن نصف دسم بـ 160 جنيها.

- سعر جوز هند خشن كامل الدسم بـ 260 جنيها.

- سعر قراصيا أرجنتيني بـ 280 جنيها.

- سعر عين جمل قلب ارباع بـ 480 جنيها.

- سعر عين جمل أنصاف إكسترا بـ 530 جنيها.

- سعر بندق حصى أمريكي بـ 300 جنيه.

- سعر لوز حصى أمريكي بـ 300 جنيه.

- سعر عين جمل حصى أمريكي بـ 300 جنيه.

- سعر زبيب نباتي جولدن العالمية بـ 200 جنيها.

- سعر تمر هندي السلام بـ 45 جنيها.

- سعر كركديه العالمية بـ 180 جنيها.

- سعر خروب قبرصي قرون إكسترا بـ 180 جنيها.

- سعر فول سوداني فيرجينيا بـ 97 جنيها.

- سعر قمر الدين مصري بـ 25 جنيها.

- سعر بلح نعمة، وزن 700 جرام بـ 43 جنيها.

- سعر بلح الرحاب، وزن 700 جرام بـ 50 جنيها.

- سعر بلح صفوة الواحات، وزن 700 جرام بـ 40 جنيها.

أسعار الياميش 2026 في الأسواق

- سعر عين الجمل «وزن 200 جرام» بـ 202 جنيه.

- سعر عين الجمل «حجم كبير» بـ 850 جنيهًا للكيلو.

- سعر الزبيب الأبيض بـ 80 جنيهًا للكيلو.

- سعر الزبيب الأحمر بـ 68 جنيهًا للكيلو.

- سعر الزبيب الأسود بـ 100 جنيه للكيلو.

- سعر السوداني المملح «حجم وسط» بـ 122 جنيهًا للكيلو.

- سعر السوداني المعبأ «وزن 200 جرام» بـ 81 جنيهًا.

- سعر الكاجو المحمص «وزن 200 جرام» بـ 303 جنيهات.

- سعر الكاجو المحمص «وزن 175 جرامًا» بـ 234 جنيهًا.

- سعر الكاجو الخام بـ 1255 جنيهًا للكيلو.

- سعر البلح يتراوح بين 25 و 90 جنيهًا للكيلو، حسب النوع والجودة.

- سعر الفستق الجامبو بـ 1218 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفستق المقشر بـ 2900 جنيه للكيلو.

- سعر الفستق المحمص «وزن 175 جرامًا» بـ 282 جنيهًا.

- سعر اللوز المحمص «وزن 200 جرام» بـ 303 جنيهات.

- سعر اللوز المحمص المملح بـ 1100 جنيه للكيلو.

أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان

- سعر بلح أسكوتي وزن 500 جرام بـ 20 جنيهًا.

- سعر بلح أسواني وزن 500 جرام بـ 25 جنيهًا.

- سعر بلح مجدول وزن 500 جرام بـ 30 جنيهًا.

أسعار الفواكه المجففة والمكسرات

- سعر جوز الهند وزن كيلو بـ 150 جنيهًا.

- سعر الزبيب وزن كيلو بـ 170 جنيهًا.

- سعر الفول السوداني وزن كيلو بـ 140 جنيهًا.

- سعر المشمشية وزن كيلو بـ 200 جنيه.

- سعر القراصيا وزن كيلو بـ 220 جنيهًا.

- سعر التين المجفف وزن كيلو بـ 250 جنيهًا.

- سعر العرقسوس وزن كيلو بـ 80 جنيهًا.

- سعر تمر هندي وزن كيلو بـ 60 جنيهًا.

