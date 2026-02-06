قبل شراء ياميش رمضان.. تعرفي على أنواع الزبيب وأيهم الأفضل

مع اقتراب شهر رمضان، لما يتمتع به من مذاق حلو وفوائد غذائية عالية.

وتختلف أنواع الزبيب حسب لون العنب وطريقة تجفيفه، ولكل نوع طعم واستخدام مميز.



أولا: الزبيب الأسود

يصنع من العنب الأسود أو الأحمر، ويتميز بلونه الداكن وطعمه الغني. يعد من أكثر الأنواع انتشارا في مصر، ويستخدم في الحلويات والمخبوزات، كما يدخل في بعض الأكلات المالحة. غني بمضادات الأكسدة والحديد، ويفضله كثيرون لفوائده الصحية.



ثانيا: الزبيب الذهبي

يحضر من العنب الأخضر، ويتم تجفيفه بطرق خاصة تحافظ على لونه الذهبي الفاتح. طعمه حلو وخفيف، ويستخدم بكثرة في الأرز المعمر، والكنافة، والسلطات.

يتميز بقوام طري وشكل جذاب، لكنه غالبا أغلى سعرا من الأنواع الأخرى.



ثالثا: الزبيب البني

يأتي بلون متوسط بين الذهبي والأسود، وطعمه متوازن غير حاد.

يناسب الاستخدام اليومي، سواء في الحلويات أو مع الشوفان والزبادي، ويعد خيارا اقتصاديا مقارنة بالزبيب الذهبي.



رابعا: زبيب السلطانة

من أشهر الأنواع عالميا، ويصنع من عنب السلطانة الخالي من البذور. حباته صغيرة ولينة، وطعمه حلو جدا، ويستخدم بكثرة في المخبوزات الأوروبية والحلويات الشرقية.

ما هو أفضل نوع زبيب؟

لا يوجد نوع واحد يمكن اعتباره الأفضل على الإطلاق، فالأمر يعتمد على الغرض من الاستخدام.

الزبيب الأسود هو الأفضل من حيث القيمة الغذائية، خاصة لاحتوائه على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة. أما الزبيب الذهبي فهو الأفضل من حيث الشكل والطعم الخفيف، بينما يعد زبيب السلطانة الأنسب للمخبوزات والحلويات.



نصائح عند شراء الزبيب

يفضل اختيار الزبيب ذي الحبات الممتلئة واللون الطبيعي، مع تجنب الحبات شديدة اللمعان لأنها قد تكون مضافا إليها مواد حافظة.

كما ينصح بشرائه من مصدر موثوق وتخزينه في وعاء محكم الغلق للحفاظ على جودته.