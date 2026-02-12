قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمسة فقط.. والطاعة فعل وترك

خالد الجندي
خالد الجندي
محمد شحتة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن اختزال أركان الإسلام أو الإيمان في أرقام محدودة على سبيل التضييق يُعد فهمًا قاصرًا.

وأوضح خالد الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة dmc، اليوم الخميس، أن الحديث النبوي الشريف نصّ على أن «الإيمان بضع وسبعون شعبة»، ما يعني أن دوائر الطاعة والعبودية أوسع بكثير من مجرد حصرها في إطار عددي ضيق، فإلى جانب الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج، هناك شعب كثيرة تدخل في نطاق الإيمان، مثل الأمانة، والنظافة، والنظام، والتقوى، والشجاعة، والمروءة، والكرم، وبر الوالدين، وقراءة القرآن، والخشوع، والتسبيح، وسائر أعمال القلوب والجوارح.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن العبودية في جوهرها تقوم على أصلين: فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه، فهناك عبادات تتحقق بالفعل كالصلاة والزكاة والحج، وهناك عبادات تتحقق بالترك، مثل اجتناب الزنا والسرقة والكذب والغش وشرب الخمر وسائر المعاصي، مؤكدًا أن الامتناع طاعة كما أن الفعل طاعة.

وأشار إلى أن الصيام نموذج واضح لعبادة تقوم على الترك، فهو امتناع عن الطعام والشراب والشهوة، وامتناع عن قول الزور والكذب والغيبة وسائر المخالفات، مبينًا أن فلسفة الصيام تُرسّخ معنى ضبط النفس والقدرة على الكفّ، وهو باب عظيم من أبواب العبودية.

وتابع أن المقارنة بين فعل الطاعة وترك المعصية تفتح بابًا مهمًا للتفكر، ففعل بعض الطاعات قد يكون أيسر على النفس من مجاهدة الشهوات وكفّ الجوارح، وضرب مثالًا بغضّ البصر الذي يُعد من أصعب صور الطاعة عند كثيرين، لأنه يتطلب يقظة دائمة ومراقبة داخلية مستمرة.

وبيّن أن العبودية الحقيقية لا تقتصر على أداء الشعائر، بل تشمل مجاهدة النفس في الفعل والترك معًا، وأن اكتمال الإيمان يتحقق بجمع هذه الشعب المتعددة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بما يعكس شمول هذا الدين واتساع معانيه في حياة المسلم.

خالد الجندي أركان الإسلام الحديث القرآن الخشوع التسبيح

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

محافظ الغربية

في جولة مفاجئة في قلب العاصمة.. محافظ الغربية يتفقد تطوير محيط السيد البدوي ويقود حملة نظافة ورفع إشغالات بالتعاون مع مديرية الأمن لإعادة الانضباط لشوارع طنطا

مجمع إعلام قنا

مواقع التواصل الاجتماعي بين الحرية والمسئولية.. ندوة بمجمع إعلام قنا

جانب من الجولة

وزير التموين والتجارة الداخلية ووزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية في جولة موسعة لافتتاح مشروعات خدمية ومعارض سلعية استعدادًا لشهر رمضان

بالصور

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

