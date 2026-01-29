قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026

ياميش رمضان 2026
ياميش رمضان 2026
خالد يوسف

ارتفعت مؤشرات البحث عبر محرك جوجل عن أسعار ياميش رمضان 2026، والتي منها البلح والمشمش والزبيب وقمر الدين، إضافة إلى أماكن الشراء بأسعار معقولة، باعتباره من الطقوس الأساسية المرتبطة بالشهر الكريم.

قائمة أسعار ياميش رمضان 2026

أسعار البلح والتمور

ـ سعر كيلو البلح النصف جاف بـ 45 جنيها.

ـ سعر بلح صفوة الواحات وزن 700 جرام بـ 40 جنيها.

ـ سعر بلح نعمة عبوة وزن 700 جرام بـ 42 جنيها.

ـ سعر بلح الرحاب عبوة وزن 700 جرام بـ 50 جنيها.

ـ سعر البلح السيوي بـ 94.95 جنيه للكيلو

ـ سجل التمر المحلي عالي الجودة نحو 60 جنيها للكيلو.

ـ سعر كيلو تمور الوادي بـ 79.95 جنيه.

سعر قمر الدين

ـ سعر قمر الدين الأسطورة بـ 65 جنيها.

ـ سعر قمر الدين المصري الشعبي توفر بـ 25 جنيها.

ـ سعر قمر الدين وفير بـ 80 جنيها للعبوة.

ـ سعر قمر الدين الشلال سجل 70 جنيها.

أسعار المكسرات

ـ سعر عين الجمل القلب ربع بـ 480 جنيها، والأنصاف إكسترا 530 جنيها.

ـ سعر الفستق الحصى الني تراوح بين 640 و720 جنيها.

ـ سعر الكاجو الفيتنامي الني تراوح ما بين 680 و730 جنيها.

أسعار جوز الهند والزبيب

ـ سعر جوز الهند كامل الدسم بـ 260 جنيها للكيلو.

ـ سعر كيلو جوز الهند نصف كامل الدسم بـ 160 جنيها.

ـ سعر الزبيب النباتي «جولدن العالمية» بـ 200 جنيه للكيلو.

أسعار الفواكه المجففة

ـ سعر التين المجفف المدور تراوح بين 100 و130 جنيها.

ـ سعر المشمشية التركي من 200 جنيه ووصل إلى 400 جنيه.

ـ أسعار القراصيا الأرجنتيني تتراوح بين 280 و300 جنيه للكيلو.

أسعار ياميش رمضان 2026 في الأسواق

ـ سجل سعر ربع كيلو اللوز القلب المحمص بـ 140 جنيها، واللوز القلب الني بسعر 135 جنيها.

ـ سجل سعر ربع كيلو الفستق المحمص نحو 195 جنيها.

ـ سجل ربع كيلو عين الجمل القلب 155 جنيها.

ـ سعر عبوة ميكس مكسرات محمص «ربع كيلو» بـ 190 جنيها.

أسعار الكاجو والبندق

ـ سعر ربع كيلو البندق القلب المحمص بـ 245 جنيها.

ـ سعر البندق القلب الني بـ 235 جنيها.

ـ سجل سعر ربع كيلو الكاجو المحمص نحو 170 جنيها.

ـ وصل سعر ربع كيلو الكاجو الني إلى 160 جنيها.

أسعار مكسرات الحصى

ـ سجل سعر كيلو البندق الحصى نحو 380 جنيها.

ـ سعر اللوز الحصى سجل نحو 280 جنيها.

ـ سعر عين الجمل الحصى سجل 280 جنيها للكيلو.

أماكن بيع ياميش رمضان 2026 في القاهرة

ـ منافذ المجمعات الاستهلاكية

ـ منطقة باب الشعرية

ـ منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

ـ معارض أهلا رمضان 2026

ـ شارع العطارين القريب من شارع المعز وحي الجمالية

ـ شارع باب البحر ويمتد من ميدان باب الشعرية حتى شارع كلوت بك بمنطقة الفجالة قرب ميدان رمسيس.

أسعار ياميش رمضان 2026 الشهر الكريم سعر قمر الدين أسعار المكسرات أماكن بيع ياميش رمضان

