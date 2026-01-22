قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ياميش رمضان في متناول الجميع وأرخص من العام الماضي.. مفاجأة للمصريين

ياميش رمضان
ياميش رمضان
البهى عمرو

 يتابع جميع المواطنين خلال هذه الفترة وتحديدا قبل حلول شهر رمضان بـ 26 يومًا، أسعار السلع الأساسية، ومنها ياميش رمضان، واسعار البلح.

وكشف محمد الشيخ رئيس شعبة العطارة، آخر الاستعدادات لـ شهر رمضان ووفرة ياميش رمضان 2026، للمواطنين والأسعار المتوقعة.

وقال إن سعر كيلو البلح الذي يأتي من الوادي والواحات وسيوة، سيكون بـ 60 جنيها للمستهلك وأقل من العام الماضي، وأن سعر البلح المستورد سيكون بـ 200 جنيه.

وأضاف رئيس شعبة العطارة، أن سعر علبة البلح التي تزن 5 كيلو سيكون سعرها للمستهلك 300 جنيه، موضحًا أن أسعار البلح المحلي تعتبر من الأسعار المتوسطة، وهذه الأسعار تعتبر مناسبة للمواطنين، ولا توجد زيادة في الأسعار.

الزبيب المصري الذهبي يسجل 170 جنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان


وتحدث عن الأسعار الموجودة في الأسواق حاليا، وقال إن سعر الزبيب المصري الذهبي يسجل 170 جنيه، وسعر الزبيب السوداني يكون في متناول الجميع.

سعر كيلو جوز الهند


وأوضح أن سعر كيلو جوز الهند يسجل 260 جنيه، وسعر قمر الدين السوري يبدأ من 70 لـ 80 جنيه، وهناك أنواع بـ 45 جنيه، ووصوله في بعض المناطق لـ 150 جنيه، هو أعلى من السعر الحقيقي، لكن هذا يرجع لبيعه في منطقة مميزة.

وأضاف رئيس شعبة العطارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار ياميش رمضان تحدد من خلال وفرة الإنتاج، والعرض والطلب، لكن بشكل عام الأسعار في متناول الجميع، ولا زيادة في الأسعار.

أسعار ياميش رمضان 2026


وأشار إلى أن أسعار ياميش رمضان 2026، مرتبطة بـ كمية المحصول، وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البلح، وسعره يسجل 60 جنيها وهناك وفرة في الزبيب، وأن هناك تطورا كبيرا في صناعة الزبيب، وأصبح الزبيب المحلي ينافس العالمي، ونصدر كميات كبيرة منه للخارج، ولذلك نجد الأسعار منخفضة.

ووجه رسالة للمواطنين قائلا:" أي مواطن يجد أن هناك تاجرا يبيع بسعر أعلى من السعر الموجود في جميع المحلات، عليه التوقف عن الشراء".

ياميش رمضان رمضان أسعار ياميش رمضان ياميش رمضان 2026 الزبيب المصري

