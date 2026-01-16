قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زبون أون لاين .. القصة الكاملة لسقوط 8 سيدات في فخ الرذيلة بعابدين
لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
بالصور .. رئيس مدينة بورفؤاد : جبال الملح تجذب آلاف الزوار من مختلف المحافظات
إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد
القط نيمبوس يتوقع تتويج المغرب بلقب أمم إفريقيا على حساب السنغال
مصر أحبطت مخطط التهجير .. مصطفى بكري يكشف تفاصيل المرحلة الجديدة في غزة
الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الطبية
حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية
عودة مبابي وغياب رودريجو.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني
محافظ بورسعيد يصدق على إضافة ميعاد جديد لخط الميني باص لمدينة سلام مصر
اتحاد الكرة يحسم الجدل: استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة العطارة: أسعار البلح والزبيب في متناول الجميع قبل رمضان

البلح والزبيب
البلح والزبيب
اخبار التوك شو

أكد محمد الشيخ رئيس شعبة العطارة، أنه يتم الآن الاستعداد لـ شهر رمضان المبارك، موضحًا أن جميع التجار يوفرون السلع الخاصة برمضان قبل حلول الشهر الكريم.

في متناول الجميع

 

وأضاف رئيس شعبة العطارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار ياميش رمضان تحدد من خلال وفرة الإنتاج، والعرض والطلب، لكن بشكل عام الأسعار في متناول الجميع، ولا زيادة في الأسعار.

أسعار ياميش رمضان 2026

 

ياميش رمضان

وأشار إلى أن أسعار ياميش رمضان 2026، مرتبطة بـ كمية المحصول، وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البلح، وسعره يسجل 60 جنيها وأن هناك وفرة في الزبيب، وأن هناك تطورا كبيرا في صناعة الزبيب، وأصبح الزبيب المحلي ينافس العالمي، ونصدر كميات كبيرة منه للخارج، ولذلك نجد الأسعار منخفضة.

ياميش رمضان

ووجه رسالة للمواطنين قائلا:" أي مواطن يجد أن هناك تاجرا يبيع بسعر أعلى من السعر الموجود في جميع المحلات، عليه التوقف عن الشراء".

أسعار ياميش رمضان ياميش رمضان شعبة العطارة العطارة أسعار البلح والزبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الاهلي

الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

الرئيس السيسي

متسابق دولة التلاوة يؤم المصلين في صلاة الفجر بحضور الرئيس السيسي

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

بهنساوي : بورفؤاد أصبحت قبلة الزائرين لما تتمتع به من مقاصد سياحية وتجارية متنوعة

بهنساوي : بورفؤاد أصبحت قبلة الزائرين لمقاصدها السياحية والتجارية

14181 طالبًا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية غدًا من خلال 59 لجنة

وكيل تعليم بورسعيد لصدى البلد: 14181 طالبا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية غدا | شاهد

إزالة 6 مبانٍ بجنوب بورسعيد

إزالة 6 مبانٍ بجنوب بورسعيد بالموجة 28 للمخالفات .. صور

بالصور

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

ارض زراعية
ارض زراعية
ارض زراعية

الجلوس الطويل يضر الأوردة ويزيد خطر الدوالي.. طرق وقاية بسيطة

كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد