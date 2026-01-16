شعبة العطارة: أسعار البلح والزبيب في متناول الجميع قبل رمضان

أكد محمد الشيخ رئيس شعبة العطارة، أنه يتم الآن الاستعداد لـ شهر رمضان المبارك، موضحًا أن جميع التجار يوفرون السلع الخاصة برمضان قبل حلول الشهر الكريم.

في متناول الجميع

وأضاف رئيس شعبة العطارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار ياميش رمضان تحدد من خلال وفرة الإنتاج، والعرض والطلب، لكن بشكل عام الأسعار في متناول الجميع، ولا زيادة في الأسعار.

أسعار ياميش رمضان 2026

ياميش رمضان

وأشار إلى أن أسعار ياميش رمضان 2026، مرتبطة بـ كمية المحصول، وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البلح، وسعره يسجل 60 جنيها وأن هناك وفرة في الزبيب، وأن هناك تطورا كبيرا في صناعة الزبيب، وأصبح الزبيب المحلي ينافس العالمي، ونصدر كميات كبيرة منه للخارج، ولذلك نجد الأسعار منخفضة.

ياميش رمضان

ووجه رسالة للمواطنين قائلا:" أي مواطن يجد أن هناك تاجرا يبيع بسعر أعلى من السعر الموجود في جميع المحلات، عليه التوقف عن الشراء".