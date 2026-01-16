مفاجأة بشأن أسعار السلع أول أسبوعين في رمضان 2026 .. الشعبة توضح

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع الأساسية خلال أول أسبوعين من شهر رمضان ستكون ثابتة، ولن تشهد أي ارتفاعات موضحًا أنه تم التوصل لاتفاق مع عدد كبير من التجار والموردين لتثبيت أسعار السلع الأساسية خلال أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك.

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الطلب على شراء السلع في أول أسبوعين من رمضان يكون مرتفع، لكن لن يكون هناك تحرك بالأسعار، وأن هذا من أجل التخفيف على المواطنين.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي نقص لأي سلعة سواء الزيت، والسكر، والدواجن واللحوم، وأن الدولة توفر معارض لعرض الكثير من السلع، التي سيكون لها دور كبير في استقرار الأسعار بالسوق.

وأشار إلى أن معظم التجار تشارك في هذه المبادرة، وأن الأسعار من الآن حتى رمضان ستظل مستقرة، وأنه لا توجد مشكلة في أي سلعة.



