صناعة الحبوب: 40% انخفاضا بأسعار البقوليات

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز وعضو غرفة صناعة الحبوب، أن أسعار البقوليات قبل دخول شهر رمضان المبارك مستقرة، ولا زيادة في الأسعار بل أن هناك انخفاضات ببعض السلع.

وأضاف رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أنه في حالة مقارنة أسعار البقوليات خلال رمضان الماضي ورمضان المقبل، سنجد أن هناك سلع انخفضت بنسبة وصلت إلى 40 %، وسلع انخفضت بنسبة 25%، و20%.

سعر الفول

ولفت إلى أن سعر الفول المستورد في العام الماضي كان سعر الكيلو يسجل 37 جنيه، لكن هذا العام بـ 25 و26 جنيه، وأن سعر البلدي في العام الماضي كان يسجل 50 جنيه، لكن هذا العام بـ 40 جنيه، أن سعر العدس في العام الماضي كان يسجل 50 جنيه، وخلال هذا العام انخفض لـ 35 جنيه.

وأشار إلى أن الأسعار في رمضان مستقرة، وأن كل تاجر أشترى ما يريده من سلع، وأن الأسعار قبلة لـ الانخفاضات في رمضان، وليس للصعود، ولذلك على جميع المواطنين عدم القلق.