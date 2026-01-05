كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

تعتبر كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن واحدة من أكثر الوصفات المحبوبة لدى الأطفال والعائلة، فهي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، مع شكل جذاب يجعلها مثالية للسناك أو الوجبات الخفيفة.

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

يمكن تحضير هذه الوصفة في أقل من ساعة، كما يمكن تقديمها كمقبلات ساخنة أو حتى طبق رئيسي مع صلصة الطماطم.

تتميز الوصفة بأنها مرنة جدًا، حيث يمكن تغيير نوع الخضار أو الجبن حسب الرغبة، كما يمكن قلي الكرات أو خبزها في الفرن للحصول على نسخة أقل في الزيت وأصح للصحة.

هذه الطريقة تجعلها مناسبة أيضًا للدايت، إذا تم استخدام أرز بني وخضار مسلوقة قليل الزيت، للشيف سارة التيجاني.

المكونات لطريقة عمل كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

2 كوب أرز مطبوخ ومبرد

1 جزرة متوسطة مبشورة

نصف كوب كوسة مبشورة

نصف كوب ذرة مسلوقة

نصف كوب جبن موتزاريلا أو أي جبن تذوب بسهولة

2 بيضة

نصف كوب فتات خبز لبساطة التشكيل والقلي

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

زيت للقلي أو رشة زيت للفرن

صلصة طماطم للتقديم اختياري

طريقة عمل كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

في وعاء، اخلطي الجزر المبشور، الكوسة، الذرة، والبقدونس.

أضيفي نصف كمية الجبن مع رشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

يمكنك إضافة أي خضار أخرى مفضلة، مثل الفلفل الأحمر أو البروكلي المسلوق، لتزيد القيمة الغذائية.

في وعاء آخر، امزجي الأرز المطبوخ مع البيضة الأولى واحدة فقط لتماسك الأرز.

خذي كمية صغيرة من خليط الأرز في اليد، وافرديه قليلاً على شكل دائرة.

ضعي كمية مناسبة من الحشوة في الوسط، وأضيفي قطعة صغيرة من الجبن إذا رغبتِ بمزيد من الذوبان.

أغلقي الأرز حول الحشوة لتشكيل كرة متماسكة، ثم اغمسي الكرة في البيضة المخفوقة الثانية، ثم غطيها بفتات الخبز لتصبح جاهزة للقلي أو الخبز.

للقلي: سخني زيت غزير في مقلاة على نار متوسطة، ثم اقلي الكرات حتى تصبح ذهبية ومقرمشة من جميع الجهات، حوالي 3-5 دقائق لكل جهة.

للخبز: ضعي الكرات على صينية فرن مدهونة بالزيت، ورشي فوقها قليل من الزيت. اخبزيها في فرن مسخن مسبقًا على 180° مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

قدمي كرات الأرز المحشية ساخنة مع صلصة الطماطم أو الكاتشب حسب الرغبة.

يمكن إضافة قليل من الأعشاب الطازجة مثل الريحان أو البقدونس للتزيين.

نصائح ذهبية

إذا رغبتِ في كرات أرز أكثر تماسكًا، أضيفي ملعقة كبيرة من الدقيق أو النشا إلى خليط الأرز.

اختاري الجبن الذي يذوب بسرعة للحصول على قلب كريمي داخل الكرة.

يمكن تحضير كرات الأرز مسبقًا وتجميدها، ثم قليها أو خبزها مباشرة عند الحاجة، لتصبح وصفة جاهزة في دقائق.

للأطفال، يمكنك صنع كرات صغيرة الحجم لتكون أسهل في الأكل ومناسبة كوجبة خفيفة.

فوائد الوصفة