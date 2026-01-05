قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
هبة القدسي: مشهد محاكمة مادورو معقد للغاية.. وهذه هي التهم موجهة إليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
أسماء عبد الحفيظ

تعتبر كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن واحدة من أكثر الوصفات المحبوبة لدى الأطفال والعائلة، فهي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، مع شكل جذاب يجعلها مثالية للسناك أو الوجبات الخفيفة.

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

يمكن تحضير هذه الوصفة في أقل من ساعة، كما يمكن تقديمها كمقبلات ساخنة أو حتى طبق رئيسي مع صلصة الطماطم.

تتميز الوصفة بأنها مرنة جدًا، حيث يمكن تغيير نوع الخضار أو الجبن حسب الرغبة، كما يمكن قلي الكرات أو خبزها في الفرن للحصول على نسخة أقل في الزيت وأصح للصحة.

هذه الطريقة تجعلها مناسبة أيضًا للدايت، إذا تم استخدام أرز بني وخضار مسلوقة قليل الزيت، للشيف سارة التيجاني.

المكونات لطريقة عمل كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
  • 2 كوب أرز مطبوخ ومبرد
  • 1 جزرة متوسطة مبشورة
  • نصف كوب كوسة مبشورة
  • نصف كوب ذرة مسلوقة
  • نصف كوب جبن موتزاريلا أو أي جبن تذوب بسهولة
  • 2 بيضة
  • نصف كوب فتات خبز لبساطة التشكيل والقلي
  • 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
  • زيت للقلي أو رشة زيت للفرن
  • صلصة طماطم للتقديم اختياري

طريقة عمل كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

  • في وعاء، اخلطي الجزر المبشور، الكوسة، الذرة، والبقدونس.
  • أضيفي نصف كمية الجبن مع رشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
  • يمكنك إضافة أي خضار أخرى مفضلة، مثل الفلفل الأحمر أو البروكلي المسلوق، لتزيد القيمة الغذائية.
  • في وعاء آخر، امزجي الأرز المطبوخ مع البيضة الأولى واحدة فقط لتماسك الأرز.
  • خذي كمية صغيرة من خليط الأرز في اليد، وافرديه قليلاً على شكل دائرة.
  • ضعي كمية مناسبة من الحشوة في الوسط، وأضيفي قطعة صغيرة من الجبن إذا رغبتِ بمزيد من الذوبان.
  • أغلقي الأرز حول الحشوة لتشكيل كرة متماسكة، ثم اغمسي الكرة في البيضة المخفوقة الثانية، ثم غطيها بفتات الخبز لتصبح جاهزة للقلي أو الخبز.
  • للقلي: سخني زيت غزير في مقلاة على نار متوسطة، ثم اقلي الكرات حتى تصبح ذهبية ومقرمشة من جميع الجهات، حوالي 3-5 دقائق لكل جهة.
  • للخبز: ضعي الكرات على صينية فرن مدهونة بالزيت، ورشي فوقها قليل من الزيت. اخبزيها في فرن مسخن مسبقًا على 180° مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.
  • قدمي كرات الأرز المحشية ساخنة مع صلصة الطماطم أو الكاتشب حسب الرغبة.
  • يمكن إضافة قليل من الأعشاب الطازجة مثل الريحان أو البقدونس للتزيين.

نصائح ذهبية

إذا رغبتِ في كرات أرز أكثر تماسكًا، أضيفي ملعقة كبيرة من الدقيق أو النشا إلى خليط الأرز.

اختاري الجبن الذي يذوب بسرعة للحصول على قلب كريمي داخل الكرة.

يمكن تحضير كرات الأرز مسبقًا وتجميدها، ثم قليها أو خبزها مباشرة عند الحاجة، لتصبح وصفة جاهزة في دقائق.

للأطفال، يمكنك صنع كرات صغيرة الحجم لتكون أسهل في الأكل ومناسبة كوجبة خفيفة.

فوائد الوصفة

  • غنية بالخضار والألياف: الجزر والكوسة يزيدان من قيمة الألياف والفيتامينات.
  • مصدر بروتين جيد: البيض والجبن يقدمان بروتين مفيد للأطفال والكبار.
  • مناسبة لجميع الأعمار: يمكن تقديمها للأطفال أو الكبار، كوجبة خفيفة أو طبق جانبي
كرات الأرز الأرز كرات الأرز المحشية كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن المكونات كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن طريقة عمل كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

تعاون

تعاون تقني جديد لتطوير البنية المصرفية الرقمية

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 للقطاعين العام والخاص

المستشارة أمل عمار تشهد افتتاح مركز ميدوم لتنمية المهارات التراثية

أمل عمار تشهد افتتاح مركز ميدوم لتنمية المهارات التراثية

بالصور

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد