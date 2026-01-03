مغذية ولذيذة | طريقة عمل الأرز بالسجق والخضار

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل الأرز بالسجق والخضار

اسماء محمد

يعد الأرز بالسجق والخضار من الوجبات المغذية واللذيذة التي يمكن تقديمها في فصل الشتاء حيث أنها لا تستغرق وقت كبير في التحضير كما ان تكلفتها منخفضة مقارنة بأطباق اللحوم الأخرى.

نعرض لكم طريقة عمل الارز بالسجق والخضار كوجبة مغذية ولذيذة من خلال وصفة الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الأرز بالسجق والخضار

أرز بسمتي

 سجق مقطع صغير

 فلفل ألوان مكعبات

ملح 

فلفل

 ثوم مفروم

 بابريكا مدخنة

 شطة

 7 بهارات

طريقة عمل أرز بالسجق والفلفل الألوان

شوحي السجق والفلفل الألوان في الزيت مع الثوم والملح والفلفل الأسود.

ضعي الأرز وقلبي ثم ضعي الشطة وال7 بهارات وقلبيهم جيدا.

أضيفي ماء مغلي واتركي الخليط حتى الغليان ثم غطيه واتركيه على نار هادئة حتى تمام النضج وقدميه ساخنا.

الأرز الأرز بالسجق طريقة عمل الأرز بالسجق طريقة عمل الأرز بالسجق والخضار الأرز بالسجق والخضار

