مغذية ولذيذة | طريقة عمل الأرز بالسجق والخضار

يعد الأرز بالسجق والخضار من الوجبات المغذية واللذيذة التي يمكن تقديمها في فصل الشتاء حيث أنها لا تستغرق وقت كبير في التحضير كما ان تكلفتها منخفضة مقارنة بأطباق اللحوم الأخرى.

نعرض لكم طريقة عمل الارز بالسجق والخضار كوجبة مغذية ولذيذة من خلال وصفة الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الأرز بالسجق والخضار

أرز بسمتي

سجق مقطع صغير

فلفل ألوان مكعبات

ملح

فلفل

ثوم مفروم

بابريكا مدخنة

شطة

7 بهارات

طريقة عمل أرز بالسجق والفلفل الألوان

شوحي السجق والفلفل الألوان في الزيت مع الثوم والملح والفلفل الأسود.

ضعي الأرز وقلبي ثم ضعي الشطة وال7 بهارات وقلبيهم جيدا.

أضيفي ماء مغلي واتركي الخليط حتى الغليان ثم غطيه واتركيه على نار هادئة حتى تمام النضج وقدميه ساخنا.