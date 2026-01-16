قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعرف على أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

سلع غذائية ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين.

وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.

أسعار المواد الغذائية الأساسية

سكر (1 كجم): 33 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شيكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا

شيكارة شعرية: 190 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 160 جنيهًا

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.

وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد سلع غذائية

