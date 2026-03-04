حمزة عبد الكريم جاهز للمشاركة مع برشلونة و سيغادر القاهرة غداً

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن جاهزية اللاعب المصري حمزة عبد الكريم جاهز للمشاركة مع نادي برشلونة الإسباني.

وكتب الدردير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"حمزة عبد الكريم حصل على تصريح العمل وأصبح جاهز للمشاركة مع برشلونة الإسباني وسيغادر القاهرة غدا إلي إسبانيا".



وكان قد واجه حمزة عبد الكريم، مشكلة في استخراج تصريح العمل، وهو ما يؤخر ظهوره الأول مع برشلونة، ويتواجد اللاعب حاليا، في مصر من أجل تسريع إجراءات استخراج تصريح العمل.

يذكر ان المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم عاد إلى مصر مؤقتًا؛ لتسريع إجراءات الحصول على تصريح العمل، تمهيدًا لظهوره الرسمي مع برشلونة أتلتيك في الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، غادر اللاعب- البالغ من العمر 18 عامًا-، إسبانيا؛ بسبب البطء في الإجراءات البيروقراطية، والتي حالت حتى الآن دون تسجيله رسميًا ومشاركته في المباريات.

وأضافت الصحيفة أن تحديد موعد الظهور الأول لحمزة عبد الكريم مع الفريق الرديف، ما زال غير واضح؛ نظرًا لاعتماد مشاركته على استكمال إجراءات تصريح العمل، وهو شرط أساسي قبل دخوله المنافسات الرسمية

وسبق لإدارة برشلونة أن واجهت مواقف مماثلة، حيث اضطر لاعبان سابقًا للعودة إلى بلديهما لتسريع الإجراءات الإدارية وتسهيل تسجيلهم في فرق النادي.

وكان المهاجم المصري قد بدأ تدريباته بالفعل مع برشلونة أتلتيك، وترك انطباعًا إيجابيًا لدى الجهاز الفني، لكنه يحتاج لاستكمال جاهزيته البدنية قبل الانخراط الكامل في أجواء المباريات الرسمية.