سيميوني راضٍ عن أتلتيكو رغم الخسارة أمام برشلونة.. لقد قدمنا كل شيء

أبدى الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، رضاه عن تأهل فريقه إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، رغم الخسارة أمام برشلونة 3-0 في إياب نصف النهائي، مؤكدًا صعوبة المواجهة أمام فريق يمتلك قدرات هجومية كبيرة وتنظيمًا عالي المستوى.

وأشار سيميوني، في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية، إلى أن المباراة كانت محتدمة منذ بدايتها، خاصة الشوط الأول، مشددًا على أن ضغط برشلونة المكثف حال دون تمكن أتلتيكو من فرض أسلوبه المعتاد في الهجوم.

كما اعتبر أن الكرات الثابتة لعبت دورًا حاسمًا في تسجيل الأهداف، موضحًا أن إحدى الأهداف بدا وكأنها تسلل، إلا أنه احتُسب بشكل صحيح، مؤكدًا أن التسجيل من الكرات الثابتة يمثل تحديًا كبيرًا لأي فريق منافس.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن الفارق بين مباراتي الذهاب والإياب تمثل في القدرة على التحكم بإيقاع اللعب، حيث استغل أتلتيكو أرضه بشكل أفضل في لقاء الذهاب ليسجل أربعة أهداف ويقترب من إضافة المزيد، بينما في الإياب كان برشلونة أسبق في التحركات والتمريرات، ما صعّب مهمة فريقه على صعيد الفاعلية الهجومية.

وكشف سيميوني عن حديث دار بينه وبين المدير الفني لبرشلونة، هانز فليك، بعد المباراة، حيث أشاد الأخير بمستوى اللقاء، وأكد سيميوني له أن برشلونة قدم أداءً رائعًا.

وعن المستقبل، أعرب مدرب أتلتيكو عن رغبته في مواجهة برشلونة مجددًا في دوري أبطال أوروبا، لرغبة الطرفين في خوض مواجهة تنافسية جديدة، مشيدًا بجهود لاعبيه الذين قدموا كل ما لديهم للوصول إلى هذه المرحلة وإسعاد جماهير الفريق، خاصة بعد التجارب السابقة في نصف النهائي التي لم تكلل بالنجاح.