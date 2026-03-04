قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
غواصة أمريكية تغرق سفينة حربية إيرانية قبالة سريلانكا
فن وثقافة

الحلقة 14 على قد الحب في الصدارة.. نيللى كريم تبدع بالأداء التمثيلي

نيللى كريم
نيللى كريم
تقى الجيزاوي

تصدرت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل على قد الحب الذى يعرض على قنوات Cbc ومنصة Watchit  تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أحداث مشوقة حملت تصاعدًا نفسيًا حادًا لشخصية «مريم» التي تجسدها نيللي كريم.

الحلقة 14 أكدت أن «على قد الحب» يواصل حضوره القوي هذا الموسم، مع تصاعد درامي مشوق و رؤية اخراجية عالية وأداء تمثيلي رفيع المستوى.

وشهدت الحلقة عودة الهلوسة بقوة إلى مريم، ما دفعها للاعتراف لـ«كريم» الذي يجسده شريف سلامة بحقيقة معاناتها، في مشهد إنساني مؤثر كشف هشاشة الشخصية وصراعها الداخلي. كما دخلت «سارة» (مها نصار) على خط الأزمة، مهددة كريم بالابتعاد، لتزداد الأحداث تعقيدًا.

الأداء الذي قدمته نيللي كريم نال إشادات واسعة من الجمهور، حيث نجحت في تجسيد الانهيار العصبي والتوتر النفسي بصدق لافت، خاصة في مشاهد الغضب والارتباك التي انتهت بقرار صادم ببيع علامتها التجارية وسط ذهول المحيطين بها.

الحلقة 14 أكدت أن «على قد الحب» يواصل حضوره القوي هذا الموسم، مع تصاعد درامي مشوق ور وأداء تمثيلي رفيع المستوى.

مواعيد عرض «على قد الحب»

يعرض على CBC: العرض الأول 8:30 مساءً – الإعادة 2:45 صباحًا – الإعادة الثانية 3:45 عصرًا.

و CBC دراما: 12:15 صباحًا – 6:30 صباحًا – 11:30 صباحًا – 6 مساءً.

و Watch It: متاح للمشاهدة عند الطلب مباشرة بعد العرض التلفزيوني.

مسلسل «على قد الحب» بطولة  نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ،  يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل  فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

