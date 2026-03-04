محمد سيد: مي عمر نجمة لا تكل وتستحق القمة

أعلن السيناريست محمد سيد، مؤلف مسلسل الست موناليزا، انتهاء تصوير العمل بطولة الفنانة مي عمر، موجّهًا لها رسالة إشادة كشف خلالها كواليس التعاون بينهما خلال فترة التحضير والتصوير.

وكتب سيد عبر حسابه أن اليوم هو آخر أيام تصوير المسلسل، مؤكدًا أن مي عمر تستحق لقب “نجمة مصر الأولى”، مشيرًا إلى أن النجاح الذي حققه العمل جاء بالأرقام قبل أي شيء آخر، خاصة مع تصدره نسب المشاهدة على منصة شاهد منذ بداية عرضه في رمضان.

وأوضح كاتب العمل أنه تعامل من قبل مع عدد كبير من النجوم، لكنه وجد في مي عمر حالة مختلفة، واصفًا إياها بالنجمة الدؤوبة التي لا تمل ولا تتوقف عن العمل، ولديها وعي كامل بكل تفاصيل المشروع، سواء على المستوى الدرامي أو الإخراجي أو حتى في مراحل التصوير والمونتاج، مؤكدًا أنها لم تكن مجرد بطلة تؤدي دورها فحسب، بل شريكة حقيقية في كل خطوة من خطوات النجاح.

وكشف سيد أن فترة الكتابة شهدت اجتماعات يومية طويلة امتدت أحيانًا لعشر ساعات، حيث كانا يراجعان الحلقات والمشاهد بدقة شديدة، لافتًا إلى أن حماسها وإصرارها على الوصول لأفضل نتيجة كانا دافعًا كبيرًا له للاستمرار وتقديم أفضل ما لديه.

كما أشار إلى أن كواليس العمل لم تخلُ من ظروف صعبة، من بينها إصابة الفنانة سوسن بدر، إضافة إلى وفاة والد مي عمر أثناء التصوير، إلا أنها – بحسب وصفه – أظهرت قوة كبيرة وتحملت المسؤولية حتى النهاية، وحرصت على استكمال العمل رغم صعوبة الموقف.

واختتم محمد سيد رسالته مهنئًا فريق العمل على النجاح الذي تحقق، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتيجة جهد جماعي وإصرار حقيقي على تقديم عمل يليق بالجمهور، معبرًا عن فخره بالتجربة ومتمنيًا استمرار النجاح حتى نهاية الموسم الرمضاني





أعلنت الفنانة مي عمر تأجيل عرض الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "الست موناليزا"، موجهة اعتذارها للجمهور .

وكتبت مي عمر عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك:تأجيل بسيط لحلقة اليوم من الست موناليزا،نعتذر عن التأخير

مسلسل الست موناليزا

ويضم مسلسل الست موناليزا نخبة من كبار النجوم، ومن أبرزهم مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، سماء إبراهيم، سوسن بدر، مريم الجندي، محمد محمود، إنجي المقدم، محمود العزب، مصطفى عماد، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.