زمالك 2009 يتعادل مع بتروجيت

تعادل فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009، مع بتروجت بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

وظهر لاعبو الزمالك بمستوى فني جيد، خلال الشوط الأول من اللقاء، وبدأوا بالهجوم منذ انطلاق اللقاء، وأتيحت عدة فرص، ولكن دون جدوي، لينتهي الشوط بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك محاولاتهم على مرمى بتروجت، وأتيحت فرص عديدة، ولكن لم تترجم إلى أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2009 كل من: سامي عبد الحليم مدربًا، معتز صلاح مدربًا مساعدًا، أحمد عبد العزيز بوكس مدربًا لحراس المرمى، رضا عبد الواحد إدارياً، مصطفى يونس للتأهيل والإصابات، سيد معتز معدًا بدنيًا، ويوسف سيد مسئولاً للمهمات.