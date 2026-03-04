بتكلفة 85 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد تتابع تنفيذ مشروع "المدرسة اليابانية " بالداخلة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع إنشاء فرع المدرسة المصرية اليابانية بالداخلة، ضمن خطة التوسع في إنشاء فروع بمختلف المراكز؛ تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية الرامية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، يرافقها جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة إيمان صبر مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة، ولفيف من القيادات والقائمين على تنفيذ المشروع.

واطلعت المحافظ على المكونات الإنشائية للمشروع، المُقام على مساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع، بتكلفة تقديرية تصل إلى 85 مليون جنيه، ويستهدف استيعاب 560 طالبًا موزعين على 14 فصلًا دراسيًا لمراحل من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام، بالإضافة إلى المعامل وقاعات المجالات، وصالة اللياقة البدنية ومنطقة ألعاب ومساحات خضراء. موجهةً بمراجعة الأراضي المخصصة لإنشاء المدارس المصرية اليابانية بمختلف مراكز المحافظة، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، وإعداد استبيان لقياس حجم الطلب المجتمعي على هذا النمط التعليمي، لتحديد أولويات التنفيذ والبدء بالمواقع الأكثر احتياجًا.