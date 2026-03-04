قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تفوق طفيف.. تاريخ 7 مواجهات نارية بين برشلونة وأتليتكو مدريد

مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد
مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد
القسم الرياضي

تأهل فريق أتليتكو مدريد إلى نهائى كأس ملك أسبانيا على حساب برشلونة بنتيجة 4-3 مجموع اللقاءين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الكامب نو ، فى إياب دور نصف نهائى كأس ملك أسبانيا.

وافتتح برشلونة التهديف في الدقيقة 30، بعد ركلة ركنية لبرشلونة، نفذت بتمريرات قصيرة استغلها لامين يامال في اختراق منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية أرضية استقبلها مارك برنال بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأضاف برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 4+45، عن طريق رافيينا من علامة جزاء.

وعزز برشلونة النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 72، بعد ركلة ركنية لبرشلونة، نفذت بتمريرات قصيرة أنهاها جواو كانسيلو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مارك برنال بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وخسر برشلونة في مباراة الذهاب رباعية نظيفة هدف لصالح أتليتكو مدريد.

سبع مباريات ذهاب وإياب جمعت بين فريقا أتلتيكو مدريد وبرشلونة تحت قيادة سيميوني أقصى خلالها الأخير الفريق الكاتلوني ثلاث مرات من البطولات المحلية والقارية والتي جاءت على النحو التالي: 
دوري أبطال أوروبا 2014 في ربع النهائي
دوري أبطال أوروبا 2016 في ربع النهائي
كأس ملك إسبانيا 2026 في نصف النهائي

فريق أتليتكو مدريد تم إقصائه 4 مرات من جانب نظيره برشلونة على النحو الآتي: 
كأس السوبر الإسباني عام 2013
كأس ملك إسبانيا 2015 في ربع النهائي
كأس ملك إسبانيا 2016 في نصف النهائي
كأس ملك إسبانيا 2025 في نصف النهائي

برشلونة اتليتكو مدريد كأس ملك إسبانيا دوري أبطال اوروبا سيميوني

