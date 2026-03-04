فليك: فخور بأداء برشلونة رغم الإقصاء.. والإصابات تقلقنا قبل المرحلة الحاسمة

أبدى هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، رضاه عن أداء لاعبيه في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد، رغم توديع المسابقة، مؤكدًا أن الفريق قدم مستوى مميزًا يستحق الإشادة.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أوضح فليك أن ضغط المباريات يفرض تحديات كبيرة، قائلاً إن الفريق يخوض مواجهة كل يومين أو ثلاثة، ما يتطلب التعامل مع المرحلة بهدوء، والتركيز على الاستشفاء قبل التحضير للاستحقاقات المقبلة.

وتطرق المدرب الألماني إلى ملف الإصابات، معربًا عن استيائه من الخسائر البدنية التي تعرض لها الفريق، مشيرًا إلى أن الساعات المقبلة ستحسم الموقف النهائي، مع احتمالية غياب بالدي وكوندي لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

ورغم مرارة الخروج، شدد فليك على الجوانب الإيجابية، موضحًا أن الفريق كان قريبًا من تسجيل المزيد من الأهداف، لكنه في المقابل قدم أداءً قويًا، خاصة على الصعيد الدفاعي، وهو ما يدعو للفخر.

كما خص بعض اللاعبين بالإشادة، مؤكدًا أن كوبارسي ظهر بشخصية كبيرة وقدم مباراة لافتة تعكس العقلية التي يسعى لغرسها في الفريق، واصفًا إياه بموهبة استثنائية وأحد أبرز المدافعين على الساحة حاليًا.

واختتم فليك حديثه بالتأكيد على تمسك الفريق بهويته الفنية، موضحًا أن النقاشات التي أعقبت الهزيمتين الأخيرتين عززت القناعة بأسلوب اللعب، وهو ما انعكس بوضوح في أداء اللاعبين داخل الملعب.