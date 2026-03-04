قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: يجوز للمرأة تلاوة القرآن وهي حائض من الموبايل
مسلسل فخر الدلتا| أحمد حاتم ضيف شرف الحلقة 15
لم تكن قادمة لمصر.. وزارة البترول تنفي صلتها بناقلة غاز تعرضت لحادث قبالة سواحل ليبيا
ما حكم صيام مريض الزهايمر؟.. رد قاطع من المفتي
توفيق عكاشة يتوعد المتطاولين بإجراءات قانونية
جهاز الأمن القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة
أخبار البلد

ميلوني تترأس اجتماعا جديدا لبحث الآثار الاقتصادية لأزمة الشرق الأوسط

ميلوني
ميلوني
أ ش أ

أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترأست اجتماعا جديدا اليوم لتحليل التطورات في أزمة الشرق الأوسط والآثار الاقتصادية ذات الصلة.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي اليوم أنه شارك في الاجتماع وزراء الخارجية والبنية التحتية والنقل والدفاع والاقتصاد والمالية، فضلا عن رؤساء أجهزة المخابرات.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ووزير الدفاع جيدو كروسيتو سيقدمان تقريرا إلى البرلمان حول التطورات في الساحة الدولية.

وكانت رئيسة وزراء إيطاليا ترأست أمس اجتماعا تناول قضية أمن الطاقة بحضور الرئيسين التنفيذيين لشركتي إيني ، وسنام ، مع تحليل الأثر الحالي والمحتمل للأعمال العدائية على أسواق الطاقة والاقتصاد، فضلا عن الإجراءات التخفيفية التي يمكن للحكومة اتخاذها على المدى القصير والمتوسط.

ك ف

الحكومة الإيطالية ميلوني التطورات

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

علي خامنئي وولده مجتبي

المرشد الإيراني الجديد.. من هو مجتبي خامنئي؟ | بروفايل

احمد حمدي

مفاجأة.. أسباب استبعاد أحمد حمدي من مباريات الزمالك

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

بيراميدز

اللقب بتاعنا| بعد تتويج الأهلي رسميًا.. بيراميدز يتمسك بالدوري «عملنا نسخة من الدرع»

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز

عمرو الدردير: لو طبقت العدالة بيراميدز بطل الدوري الموسم الماضي عن جدارة

تعرف على أسعار هيونداي إلنترا ‏AD‏ ‏الجديدة بعد الزيادة

سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان بالبنفسجى

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق

سارة سلامة تخطف الأنظار رفقة والدها وشقيقتها فى سحور رمضانى

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

