ميلوني تترأس اجتماعا جديدا لبحث الآثار الاقتصادية لأزمة الشرق الأوسط

أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترأست اجتماعا جديدا اليوم لتحليل التطورات في أزمة الشرق الأوسط والآثار الاقتصادية ذات الصلة.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي اليوم أنه شارك في الاجتماع وزراء الخارجية والبنية التحتية والنقل والدفاع والاقتصاد والمالية، فضلا عن رؤساء أجهزة المخابرات.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ووزير الدفاع جيدو كروسيتو سيقدمان تقريرا إلى البرلمان حول التطورات في الساحة الدولية.

وكانت رئيسة وزراء إيطاليا ترأست أمس اجتماعا تناول قضية أمن الطاقة بحضور الرئيسين التنفيذيين لشركتي إيني ، وسنام ، مع تحليل الأثر الحالي والمحتمل للأعمال العدائية على أسواق الطاقة والاقتصاد، فضلا عن الإجراءات التخفيفية التي يمكن للحكومة اتخاذها على المدى القصير والمتوسط.

ك ف