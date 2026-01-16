الأربعاء أم الخميس؟.. موعد شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام

يترقب الملايين موعد شهر رمضان 2026 ، حيث كشفت الحسابات الفلكية الخاصة بالعام الهجري 1447 عن الملامح الزمنية الأولى للشهر المبارك، في وقت يتزايد فيه ترقب المسلمين لموسم الصيام والعبادة الذي يمثل محطة روحية مركزية في التقويم الإسلامي، مع تأكيد أن العد التنازلي بدأ فعليًا وأننا على بُعد 33 يومًا فقط من حلول الشهر الكريم وفق التقديرات الفلكية.



موعد شهر رمضان 2026

تشير الحسابات الفلكية الصادرة ضمن الدليل الهجري لعام 1447 إلى أن شهر رمضان سيحل فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا، وهو التاريخ المتوقع لبداية الصيام قبل أن تُحسم الرؤية الشرعية للهلال بشكل نهائي من قبل دار الافتاء، ما يجعل هذا الموعد مرجعًا علميًا أوليًا ينتظر التأكيد الرسمي بالرؤية.



رمضان وعيد الفطر 2026 فلكيًا

تشير الحسابات الفلكية المعتمدة إلى أن أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا من المتوقع أن يكون يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، وذلك استنادًا إلى لحظة ولادة الهلال قبل غروب شمس يوم الأربعاء الذي يسبق هذا التاريخ، ما يرجح إمكانية رؤيته في معظم الدول الإسلامية عند تحري الهلال، مع استمرار الشهر لمدة 30 يومًا، ليكون آخر أيامه يوم الجمعة 20 مارس 2026، ويوافق عيد الفطر 2026 يوم السبت 21 مارس 2026.



عدد أيام شهر رمضان وعدد ساعات الصيام

وفق الحسابات الفلكية، ستستمر أيام رمضان 2026 لمدة 30 يومًا. وتتفاوت ساعات الصيام يوميًا حسب اختلاف خطوط الطول والفصول، ومن المتوقع أن تتراوح بين 12 و13 ساعة في معظم الدول العربية.

وستكون ساعات الصيام في بداية الشهر أقصر، ثم تزداد تدريجيًا مع مرور الأيام، ما يتطلب استعدادًا تدريجيًا للمسلمين لتكييف أجسامهم مع طول فترة الصيام اليومية.



كيف يحسب الشهر الهجري

يعتمد التقويم الهجري على دورة القمر الكاملة حول الأرض، حيث يمثل كل شهر قمري الفترة الزمنية التي يستغرقها القمر ليعود إلى موضعه الأول، وهو نظام يختلف جذريًا عن التقويم الميلادي الشمسي، ويجعل طول السنة الهجرية أقصر بنحو 10 إلى 11 يومًا من السنة الميلادية.



الأشهر الهجرية بالترتيب

يتكون العام الهجري من اثني عشر شهرًا تبدأ بالمحرم ثم صفر، يليهما ربيع الأول وربيع الآخر، ثم جمادى الأولى وجمادى الآخرة، وبعدهما رجب وشعبان، ثم يأتي شهر رمضان في الترتيب التاسع، يعقبه شوال وذو القعدة وذو الحجة الذي تختتم به السنة الهجرية.

أصل التقويم الهجري وتاريخه

يرتبط التقويم الهجري تاريخيًا بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة في 12 ربيع الأول الموافق 24 سبتمبر عام 622 ميلاديًا، وهي الحادثة التي اتخذها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أساسًا لبداية التأريخ الإسلامي، ومن هنا جاءت تسمية التقويم بالهجري.

مكانة التقويم الهجري اليوم

لا يزال التقويم الهجري معتمدًا كتقويم رسمي في عدد من الدول العربية والإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما يُستخدم على نطاق واسع في تحديد الشعائر الدينية مثل الصيام والحج والزكاة، ويظل مرجعًا أساسيًا للهوية الإسلامية والطقوس الدينية.



لماذا تختلف المواعيد أحيانًا

قد يختلف موعد بدء رمضان يومًا عن الحسابات الفلكية في بعض الدول بسبب اعتماد الرؤية البصرية لهلال الشهر، ما يجعل الإعلان النهائي مرتبطًا بلجان تحري الهلال الشرعية وليس بالحسابات العلمية وحدها، رغم دقتها المتزايدة في السنوات الأخيرة.