تعزيز الولادة الآمنة ودعم مبادرة القطاع الخاص ببني سويف

عقد الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اجتماعًا موسعًا مع المديرين الفنيين للمستشفيات الخاصة ومراكز النساء والولادة بالمحافظة، وذلك في إطار الحرص على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأمهات. جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية ومدير العلاجى، ومدير تنمية الأسرة، ومدير العلاج الحر، والمشرف الطبي بإدارة تنمية الأسرة، تأكيدًا على تكامل الجهود بين مختلف الإدارات.

تناول الاجتماع أهمية العمل على رفع معدلات الولادة الطبيعية، خاصة في حالات البكرية، بما يسهم في تقليل نسب العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، وتعزيز مفهوم الولادة الآمنة وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة. كما تم التأكيد على ضرورة تقديم المشورة الطبية السليمة للأمهات لتمكينهن من اتخاذ قرارات صحية واعية.



وفي إطار تفعيل مبادرة القطاع الخاص، شدد وكيل الوزارة على أهمية التعاون الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، مع الالتزام الكامل ببروتوكولات وزارة الصحة والسكان. وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق مستهدفات المنظومة الصحية بالمحافظة.

كما تم التأكيد على أهمية التوسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، خاصة اللولب، مع التركيز على تركيبه أثناء العمليات القيصرية وفق الضوابط الطبية، بما يسهم في تحقيق التباعد الآمن بين الولادات والحفاظ على صحة الأم.

واختُتم الاجتماع بالتشديد على ضرورة المتابعة الدورية لحالات تركيب الوسائل، والتأكد من تقديم خدمات ما بعد التركيب بكفاءة عالية، لضمان استمرارية الرعاية الصحية وتحقيق أفضل النتائج للأمهات وأسرهن، في إطار رؤية شاملة لتعزيز صحة المرأة بمحافظة بني سويف.