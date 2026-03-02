محافظ بني سويف يضع خريطة طريق لضبط منظومة العمل وآليات المتابعة والتقييم ورفع معدلات الإنجاز

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم ورؤساء القرى ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، بحضور نائب المحافظ بلال حبش، والسكرتير العام كامل علي غطّاس، ومدير مكتب المحافظ أحمد دسوقي.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه المحافظ الشكر للمحافظ السابق الدكتور محمد هاني غنيم، واللواء حازم عزت السكرتير العام السابق، ونائب المحافظ بلال حبش، تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية التفكير الإبداعي وحسن استثمار موارد المحافظة لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام.

وأكد المحافظ أن الاجتماع يهدف إلى توحيد المفاهيم والاتفاق على الخطوط العريضة لخطة العمل المقبلة، من خلال تحديد الأولويات والملفات الأكثر أهمية، مع التأكيد على الشفافية والنزاهة والوضوح كمرتكزات أساسية للعمل التنفيذي.

واستعرض المحافظ مجموعة من المعايير الحاكمة لمنظومة العمل، أبرزها حسن إدارة الموارد، والحفاظ على المعدات، وإعطاء أولوية لملفات التصالح، والتقنين، والمتغيرات المكانية، ومواجهة التعديات، إلى جانب النظافة ورفع الإشغالات، مع ربط التقييم الوظيفي بمعدلات الإنجاز الفعلي في هذه الملفات.

وشدد المحافظ على التعامل الفوري مع المشكلات قبل تفاقمها، واحتواء الأزمات الجماهيرية، وحسن التواصل مع المواطنين، واختيار العناصر المؤهلة للتعامل مع الجمهور بما يتسم بالشفافية والنزاهة وسرعة الاستجابة للشكاوى.

كما أكد ضرورة متابعة توافر السلع ومراقبة الأسواق، ومنع الاحتكار، والتعامل اللحظي مع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وتأمين المنشآت الحكومية باعتبارها مالًا عامًا، مع المتابعة الدورية للمرافق وتحديد المسؤوليات لتسهيل المحاسبة.

ووجّه بتلافي السلبيات المرصودة خلال الفترة الماضية، خاصة في إجراءات التصالح، محذرًا من ظاهرة السماسرة أو الوسطاء بين المواطن ومؤدي الخدمة لمنع أية محاولات لاستغلا المواطنين، موضحا أن الدولة أتاحت إجراءات التصالح والحصول عليها بشكل مباشر من المراكز التكنولوجية دون الحاجة لوسطاء، ومؤكدًا أهمية الاستخدام المنضبط للمعدات، والمتابعة المستمرة للمشروعات، والانضباط الإداري في الحضور والانصراف.

كما أصدر المحافظ توجيهًا بتوزيع نموذج موحّد (دليل إجرائي) لتقييم مستوى الخدمة بالجهات الحكومية، يتضمن معايير واضحة للتفتيش والرقابة والمتابعة على مستوى الوحدات الإدارية.

ومن جانبه، أكد نائب المحافظ بلال حبش أهمية الالتزام بتكليفات المحافظ، والعمل بروح الفريق الواحد، وتوزيع المهام بكفاءة، مشددًا على أن الجدية في التنفيذ ستكون المعيار الأساسي في تقييم الأداء التنفيذي.

فيما ثمّن السكرتير العام كامل علي غطّاس مضمون التوجيهات وخطة العمل المطروحة، معتبرًا إياها خارطة طريق واضحة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة، وأجندة تنفيذية تسهم في رفع كفاءة المتابعة والتقييم وترشيد الجهد والوقت.