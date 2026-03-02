وكيل تعليم بني سويف يتفقد مدارس الواسطى ويقرر استبعاد مدير مدرسة لهذا السبب

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، أجرى محمد بدر، وكيل تعليم بني سويف، جولة تفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارة الواسطى التعليمية؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وانضباط اليوم الدراسي.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف المتابعة الميدانية لتحقيق الانضباط داخل المدارس، والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والإداري.



شملت الجولة تفقد مدرسة بني غنيم للتعليم الأساسي، حيث رافقه الدكتورة رباب حامد مدير إدارة المتابعة، والدكتورة رشا يحيى مدير التعليم الابتدائي، خالد عبد العظيم مدير إدارة الواسطى التعليمية.

وخلال الزيارة، تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، واطّلع على نسب الحضور والغياب للتأكد من انتظام الطلاب والتزامهم بالحضور اليومي. كما راجع دفاتر التقييمات الأسبوعية للوقوف على مدى تنفيذ خطط المتابعة والتقويم المستمر، فضلًا عن الاطلاع على سجلات المعلمين للتأكد من انتظام التحضير وتسجيل الدروس وفقًا للخطة الزمنية المقررة.

وفي ضوء ما تم رصده من ملاحظات، قرر وكيل التعليم استبعاد مدير المدرسة وإحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وذلك بسبب التقصير والإهمال في متابعة سير العملية التعليمية، وعدم تحقيق الانضباط المطلوب، إلى جانب قصور في الإشراف اليومي وعدم استكمال أعمال التقييمات الأسبوعية وسجلات المعلمين.

وأكد وكيل التعليم على أهمية الالتزام الكامل بأعمال التقييم والمتابعة؛ بما يسهم في تحسين المستوى الدراسي للطلاب، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لأداء الطلاب، وتقديم الدعم اللازم للمتعثرين، وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس.

وتأتي هذه الجولات في إطار خطة المديرية للمتابعة الميدانية المستمرة؛ لضمان جودة العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل مدارس المحافظة.