بنى سويف .. لهو أطفال ينتهي بمشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بمركز إهناسيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بإستخدام الأسلحة النارية والبيضاء والألعاب النارية ببنى سويف.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 26 فبراير حدثت مشاجرة بين طرف أول (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وطرف ثان (7 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة إهناسيا ، لخلافات حول الجيرة ولهو الأطفال تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة والألعاب النارية فى الهواء والتلويح بالأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – عدد من الألعاب النارية – 2 سلاح أبيض – 5 عصا خشبية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.