قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026
لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم
محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين
قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول
ترامب: قضينا على 48 قائدا إيرانيا في نفس اللحظة وأوقفنا برنامج إيران النووي
تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان
دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي لمدرسة البنات في ميناب بإيران لـ148 قتـ.يلة
بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأييد حكم المؤبد لمتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الإعاقة الذهنية في المنيا

حبس المتهم
حبس المتهم
ايمن رياض

قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، بقبول الاستئناف شكلًا، ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد ضد متهم أدين اغتصاب فتاة ذوي الإعاقة الذهنية بدائرة مركز المنيا، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وبحضور وكيل النيابة أحمد سيد نصر، وأمين السر محمود شعبان محمود.

كانت محكمة أول درجة قد قضت بجلسة 25 أكتوبر 2025 بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، بعد ثبوت ارتكابه الواقعة خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023 بدائرة مركز المنيا، مستغلًا الحالة الذهنية للمجني عليها وعدم قدرتها على الإدراك والتمييز.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الواقعة ثبتت في حق المتهم استنادًا إلى أقوال شهود الإثبات، وتقرير الطب الشرعي، وتقريري الصحة النفسية للمتهم والمجني عليها، فضلًا عن نتائج البصمة الوراثية للحمض النووي، والتي أثبتت نسب الجنين إليه.

وأوضحت أوراق الدعوى أن المجني عليها تعاني من آفة عقلية مزمنة منذ الطفولة المبكرة، تجعلها غير قادرة على الإدراك والاختيار ومعرفة الخطأ من الصواب، بما ينفي قانونًا الاعتداد بأي رضا يصدر عنها، فيما ثبت من تقرير الصحة النفسية الخاص بالمتهم سلامة قواه العقلية.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بتحقيقات النيابة العامة، وعاود الإقرار بها أمام المحكمة، وهو ما عزز اطمئنانها إلى الأدلة المطروحة في الدعوى.

وخلال نظر الاستئناف، مثل المتهم بشخصه أمام المحكمة، وطلب الدفاع قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة، تأسيسًا على ما أثاره من دفوع تتعلق بالقصور في التسبيب وفساد الاستدلال والطعن على تقرير الطب الشرعي وتقريري الصحة النفسية، كما طلب احتياطيًا استعمال الرأفة.

إلا أن المحكمة رفضت الدفوع، مؤكدة أن الحكم المستأنف أحاط بوقائع الدعوى وأدلتها إحاطة كافية، وأن ما ساقه من أسباب وأدلة جاء سائغًا وكافيًا لحمل قضائه، لتنتهي إلى رفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف بالسجن المؤبد، وصدر الحكم علنًا بجلسة السبت 17 يناير 2026. 

المنيا جنايات المؤبد محكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

الاهلي

قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

ترشيحاتنا

البابا تواضروس والأنبا جوزيف

البابا تواضروس يستقبل عددًا من الآباء الأساقفة لمتابعة العمل الرعوي.. صور

الأعلى للجامعات

التعليم العالي: المجلس الأعلى للجامعات يطلق مشروعًا لتعزيز قدراته لمواجهة التغيرات المستقبلية

وزير العمل ونظيره الجنوب سوداني

وزير العمل: مستعدون لتقديم خبراتنا في مجال التدريب المهني لجنوب السودان

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد