خلال جولته بسمالوط.. محافظ المنيا يُفاجئ مخبزًا بقرية الجزائر لمتابعة جودة الإنتاج

في إطار تشديد الرقابة على المنظومة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولة ميدانية بقرية الجزائر التابعة لمركز سمالوط، تفقد خلالها أحد المخابز البلدية بشكل مفاجئ، لمتابعة جودة الإنتاج، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة وحصص الدقيق، والاشتراطات الصحية والتموينية.

وخلال الجولة، أجرى المحافظ حوارًا مباشرًا مع المواطنين للاطمئنان على جودة رغيف الخبز، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير يمس الحقوق التموينية للمواطنين أو جودة الخدمات الأساسية المقدمة لهم، موجّهًا مسؤولي التموين بضرورة استمرار الرقابة الصارمة لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، والالتزام بمواعيد التشغيل، خاصة خلال شهر رمضان المبارك لتلبية احتياجات المواطنين.

في سياق متصل، كلف محافظ المنيا مسؤولي مديرية التموين بضرورة الاستمرار في ضخ السلع الاستراتيجية والأساسية بكافة المنافذ والأسواق، بأسعار مناسبة ومخفضة، بما يضمن توافر المخزون السلعي، ومنع أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار.

التواجد الميداني

كما شدد المحافظ على أهمية التواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية لتعزيز الثقة مع المواطنين، وضمان سلامة الغذاء، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتقاء بمستوى الخدمات، استكمالًا لمسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة تحت رعاية القيادة السياسية التى تضع المواطن فى صدارة الأولويات.