بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا

ينشر "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة سيدة علي يد شقيقها الذي حاول ضربها وتأدييها إلا أنها سقطت قتيلة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة مغاغة لفحص البلاغ، وتم القبض على المتهم، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أحداث الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمقتل ربه منزل بإحدى قري مركز مغاغه شمال المحافظة ، وبالفحص وانتقال ضباط مباحث مركز شرطة مغاغه، تبين مقتل سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها .

وكشفت التحريات الأولية لضباط البحث الجنائى أن شقيق المجني عليها حاول تأديب شقيقته وضربها ضربا مبرحا حتي سقطت قتيلة.

وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق والتي أمرت بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليها، وسرعة طلب التحريات حول الواقعة وملابساتها.