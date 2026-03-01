في ذكراها.. إلهام زكي قدمها شكري سرحان ورحلت بعد حادث مأسوي

تحل اليوم الأحد 1 مارس، ذكرى رحيل الفنانة إلهام زكي، التي ولدت في 4 يناير عام 1926، ورحلت عن عالمنا في 1 مارس عام 1960، عن عمر يناهز 34 عامًا.

مشوارها الفني

بدأت الفنانة إلهام زكي، مشوارها الفني بترشيح من الفنان شكري سرحان، لأداء دور صغير في فيلم «مملكة النساء»، والذي تم إنتاجه عام 1955، وبعد ذلك بدأ نجم إلهام زكي يصعد، ثم شاركت في عدد من الأفلام بأدوار ثانوية، وكان من أبرز الأعمال التي شاركت فيها: «سيدة القصر، خالد بن الوليد، حماتى ملاك)».

حقيقة قرابتها بـ إلهام شاهين

انتشرت العديد من المعلومات المغلوطة، بأن الفنانة الراحلة إلهام زكي، هي عمة الفنانة إلهام شاهين، ولكن الأخيرة أوضحت حقيقة ذلك في لقاء لها.

وفي لقاء سابق للفنانة إلهام شاهين مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج «السيرة» المذاع على قناة dmc الفضائية، نفت وجود صلة قرابة تجمها بالفنانة الراحل إلهام زكي، وذلك في حوار يعود تاريخه إلى شهر مارس عام 2021.

وقالت إلهام شاهين: «والدي لم يكن له شقيقة ممثلة، وأنا عندي عمة واحدة لا علاقة لها بالفن، ومعرفش مين إلهام زكي اللي قالوا انها عمتي وممثلة».

وفاة إلهام زكي

رحلت إلهام زكي، في منتصف شبابها، وهي بسن الـ34 عامًا، وذلك في حادثة سير، إذ كانت تستقل السيارة مع شقيقتها ليرحلان معًا إلى العالم الآخر عام 1960، بواقعة مأساوية.