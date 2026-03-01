السنغال تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أعربت الحكومة السنغالية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في أعقاب التطورات العسكرية الأخيرة التي تعد تهديدا خطيرا للسلام و الاستقرار الإقليمي.

وأعلنت وزارة التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية ـ في بيان وفقا لموقع "All Africa" الإخباري الإفريقي اليوم الأحد- أن السلطات السنغالية تدين استخدام القوة تحت أية ذريعة..معتبرة إياها "تهديدا حقيقيا لسيادة الدول والاستقرار العالمي".

ودعت داكار إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف أي أعمال من شأنها تفاقم الوضع، وحثت الحكومة السنغالية جميع الأطراف على ضبط النفس، وإعطاء الأولوية للحوار، وتجنب أية مبادرة قد تؤدي إلى مواجهة أوسع ذات عواقب غير متوقعة.

وانطلاقا من التزامها بتقاليد حل النزاعات سلميا، تؤكد السنغال مجددا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد الموثوق والدائم للخروج من الأزمة.

ودعت إلى عودة سريعة وصادقة إلى المفاوضات، وفقا للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في الأمم المتحدة.

وأكدت السنغال مجددا تضامنها مع الشعوب المتضررة من هذه الأزمة متعهدة بدعمها لأية مبادرة إقليمية أو دولية تهدف إلى خفض التصعيد ومنع المزيد من تدهور الوضع.