إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
السيسى يؤكد لسلطان عمان تضامن مصر الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية
مصر تقترب من استضافة كأس العالم 3×3 لكرة السلة على الكراسي المتحركة
مسئول أممي: هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أول بعثة لحفظ السلام تشهد تطورًا مستمرًا
إسلام كمال يحذر من المربع الأسود بعد تصاعد التوترات الإقليمية
السنغال تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
عكاشة: مفاوضات جنيف كانت «عرض استسلام».. وهدف الحرب إسقاط نظام المرشد |فيديو
اليابان تتحرك دبلوماسيًا لحماية أمن الطاقة ومنع تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي
وزير الخارجية الأردني لروبيو: المملكة ستتخذ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها
أخبار العالم

أعربت الحكومة السنغالية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في أعقاب التطورات العسكرية الأخيرة التي تعد تهديدا خطيرا للسلام و الاستقرار الإقليمي.

وأعلنت وزارة التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية ـ في بيان وفقا لموقع "All Africa" الإخباري الإفريقي اليوم الأحد- أن السلطات السنغالية تدين استخدام القوة تحت أية ذريعة..معتبرة إياها "تهديدا حقيقيا لسيادة الدول والاستقرار العالمي".

ودعت داكار إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف أي أعمال من شأنها تفاقم الوضع، وحثت الحكومة السنغالية جميع الأطراف على ضبط النفس، وإعطاء الأولوية للحوار، وتجنب أية مبادرة قد تؤدي إلى مواجهة أوسع ذات عواقب غير متوقعة.

وانطلاقا من التزامها بتقاليد حل النزاعات سلميا، تؤكد السنغال مجددا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد الموثوق والدائم للخروج من الأزمة.

ودعت إلى عودة سريعة وصادقة إلى المفاوضات، وفقا للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في الأمم المتحدة.

وأكدت السنغال مجددا تضامنها مع الشعوب المتضررة من هذه الأزمة متعهدة بدعمها لأية مبادرة إقليمية أو دولية تهدف إلى خفض التصعيد ومنع المزيد من تدهور الوضع.

