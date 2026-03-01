قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
السيسى يؤكد لسلطان عمان تضامن مصر الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذكرى وفاة حلمى بكر.. صاحب النقلات الموسيقية والبصمة الجريئة في التلحين

حلمى بكر
حلمى بكر
أ ش أ

تحل اليوم /الأحد/ ذكرى وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر، أحد أبرز رموز التلحين في تاريخ الأغنية العربية، وصاحب البصمة الخاصة التي صنعت نقلات موسيقية مهمة عبر أكثر من 6 عقود من العطاء.. رحل عن عالمنا في أول مارس 2024 بعد صراع مع المرض، تاركا وراءه إرثا فنيا ضخما سيظل حاضرا في وجدان الجمهور العربي.

ولد حلمي بكر في حي حدائق القبة بالقاهرة في ديسمبر عام 1937، ونشأ في بيت يعشق الفن، فكان والده هاويا للموسيقى رغم اعتراض العائلة. التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وبعد تخرجه عمل مدرسا للموسيقى بإحدى المدارس الحكومية، لكنه كان يدرك أن طموحه الفني أكبر من حدود الوظيفة التقليدية، فظل يسعى لإثبات موهبته والبحث عن فرص حقيقية للانتشار.

وجاءت نقطة التحول في حياته عندما استمعت المطربة وردة الجزائرية إلى بعض ألحانه فأعجبت بها، وقررت دعمه وتقديمه إلى الإذاعي الكبير محمد حسن الشجاعي مدير الإذاعة المصرية آنذاك. كانت أولى انطلاقاته الحقيقية بأغنية "كل عام وأنتم بخير" التي غناها عبد اللطيف التلباني عام 1961، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من النجاحات.

توالت ألحانه لكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، فغنى من ألحانه نجاة الصغيرة وليلى مراد ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح وسميرة سعيد وأصالة نصري وغيرهم، كما تعاون مع أجيال مختلفة حتى وصل بألحانه إلى مطربين من العصر الحديث. تجاوز رصيده 1500 لحن موسيقي، إلى جانب تلحين نحو 48 مسرحية غنائية من أبرزها : "سيدتي الجميلة" ،"حواديت" و"موسيقى في الحي الشرقي"، فضلا عن الموسيقى التصويرية لعدد من المسلسلات والأفلام، وفوازير لنجوم مثل سمير غانم وشيريهان.

وكانت أغنية "ع اللي جرى" التي غنتها المطربة التونسية عليا التونسية علامة فارقة في مسيرته، وأصبحت واحدة من أكثر الأغنيات تداولا وأداء على مسارح الوطن العربي. كما عرف بقدرته على تقديم ألحان ثرية بالمقامات والتنوع الموسيقي، ما جعله يلقب ب "ملحن الأجيال".

حصل حلمي بكر على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة أحسن ملحن عربي عام 1975 من رئيس الوزراء الأسبق فؤاد محي الدين، وجائزة التفوق من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف. وعرف بمواقفه الصريحة ودفاعه المستمر عن الهوية الشرقية للأغنية، ورفضه لما اعتبره إسفافا أو هبوطا في الذوق العام، ما جعله يخوض العديد من المعارك الفنية دفاعا عن التراث.

أما عن حياته الشخصية فقد تزوج أكثر من مرة، ومن أشهر زيجاته الفنانة سهير رمزي، إلى جانب المطربة عليا التونسية، وغيرهن، وله من الأبناء هشام وريهام، وكان يؤكد في لقاءاته أنه رغم تعدد زيجاته فإنه يحرص على الحفاظ على علاقة احترام متبادل بعد الانفصال.

برحيل حلمي بكر خسرت الموسيقى العربية واحدا من أبرز المدافعين عن أصالتها، وصوتا فنيا ظل حاضرا في كل معركة تخص هوية الأغنية. غير أن الألحان التي صاغها ستبقى شاهدة على موهبة استثنائية، وعلى مسيرة فنان آمن بأن الموسيقى رسالة قبل أن تكون مهنة، وأن اللحن الصادق قادر على أن يعيش طويلا بعد رحيل صاحبه.

ذكرى وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر أبرز رموز التلحين في تاريخ الأغنية العربية صاحب البصمة الخاصة نقلات موسيقية مهمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

بن شرقي

رد فعل صادم من بن شرقي بعد قرار تغييره في مباراة الأهلي وزد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية تعرب عن قلقها الشديد إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات في عدة مدن فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات في عدة مدن فلسطينية

أستراليا تؤكد عدم مشاركتها في الهجوم على إيران

أستراليا تؤكد عدم مشاركتها في الهجوم على إيران

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد