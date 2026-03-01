ذكرى وفاة حلمى بكر.. صاحب النقلات الموسيقية والبصمة الجريئة في التلحين

تحل اليوم /الأحد/ ذكرى وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر، أحد أبرز رموز التلحين في تاريخ الأغنية العربية، وصاحب البصمة الخاصة التي صنعت نقلات موسيقية مهمة عبر أكثر من 6 عقود من العطاء.. رحل عن عالمنا في أول مارس 2024 بعد صراع مع المرض، تاركا وراءه إرثا فنيا ضخما سيظل حاضرا في وجدان الجمهور العربي.

ولد حلمي بكر في حي حدائق القبة بالقاهرة في ديسمبر عام 1937، ونشأ في بيت يعشق الفن، فكان والده هاويا للموسيقى رغم اعتراض العائلة. التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وبعد تخرجه عمل مدرسا للموسيقى بإحدى المدارس الحكومية، لكنه كان يدرك أن طموحه الفني أكبر من حدود الوظيفة التقليدية، فظل يسعى لإثبات موهبته والبحث عن فرص حقيقية للانتشار.

وجاءت نقطة التحول في حياته عندما استمعت المطربة وردة الجزائرية إلى بعض ألحانه فأعجبت بها، وقررت دعمه وتقديمه إلى الإذاعي الكبير محمد حسن الشجاعي مدير الإذاعة المصرية آنذاك. كانت أولى انطلاقاته الحقيقية بأغنية "كل عام وأنتم بخير" التي غناها عبد اللطيف التلباني عام 1961، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من النجاحات.

توالت ألحانه لكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، فغنى من ألحانه نجاة الصغيرة وليلى مراد ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح وسميرة سعيد وأصالة نصري وغيرهم، كما تعاون مع أجيال مختلفة حتى وصل بألحانه إلى مطربين من العصر الحديث. تجاوز رصيده 1500 لحن موسيقي، إلى جانب تلحين نحو 48 مسرحية غنائية من أبرزها : "سيدتي الجميلة" ،"حواديت" و"موسيقى في الحي الشرقي"، فضلا عن الموسيقى التصويرية لعدد من المسلسلات والأفلام، وفوازير لنجوم مثل سمير غانم وشيريهان.

وكانت أغنية "ع اللي جرى" التي غنتها المطربة التونسية عليا التونسية علامة فارقة في مسيرته، وأصبحت واحدة من أكثر الأغنيات تداولا وأداء على مسارح الوطن العربي. كما عرف بقدرته على تقديم ألحان ثرية بالمقامات والتنوع الموسيقي، ما جعله يلقب ب "ملحن الأجيال".

حصل حلمي بكر على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة أحسن ملحن عربي عام 1975 من رئيس الوزراء الأسبق فؤاد محي الدين، وجائزة التفوق من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف. وعرف بمواقفه الصريحة ودفاعه المستمر عن الهوية الشرقية للأغنية، ورفضه لما اعتبره إسفافا أو هبوطا في الذوق العام، ما جعله يخوض العديد من المعارك الفنية دفاعا عن التراث.

أما عن حياته الشخصية فقد تزوج أكثر من مرة، ومن أشهر زيجاته الفنانة سهير رمزي، إلى جانب المطربة عليا التونسية، وغيرهن، وله من الأبناء هشام وريهام، وكان يؤكد في لقاءاته أنه رغم تعدد زيجاته فإنه يحرص على الحفاظ على علاقة احترام متبادل بعد الانفصال.

برحيل حلمي بكر خسرت الموسيقى العربية واحدا من أبرز المدافعين عن أصالتها، وصوتا فنيا ظل حاضرا في كل معركة تخص هوية الأغنية. غير أن الألحان التي صاغها ستبقى شاهدة على موهبة استثنائية، وعلى مسيرة فنان آمن بأن الموسيقى رسالة قبل أن تكون مهنة، وأن اللحن الصادق قادر على أن يعيش طويلا بعد رحيل صاحبه.