الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

في ذكرى حلمي بكر.. قدمته وردة وسهير رمزي أول زيجاته

حلمى بكر
حلمى بكر
أحمد إبراهيم

يوافق اليوم الأحد 1 مارس، الذكرى الثانية لرحيل الموسيقار حلمي بكر، إذ ولد في 6 ديسمبر عام 1937، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2024، عن عمر يناهز 86 عاما.

مسيرة حلمي بكر

بدأ الموسيقار حلمي بكر مسيرته الفنية خلال فترة انضمامه للقوات المسلحة المصرية، عندما صادف المطربة وردة الجزائرية التى كانت تشارك فى إحدى حفلات القوات المسلحة، ويومها أسمعها حلمى بكر بعضا من ألحانه، فأعجبت بموهبته وأصرت على تقديمه إلى الموسيقار محمد الشجاعي مدير الإذاعة المصرية آنذاك.

قدم حلمى بكر خلال مسيرته ما لا يقل عن 1500 أغنية، فقد لحن لكبار المطربين المصريين والعرب من أمثال ليلى مراد، وردة الجزائرية، سميرة سعيد، نجاة الصغيرة، علي الحجار، أصالة، مدحت صالح، محمد الحلو، محمد رشدى، عليا التونسية، وأيضا عزيزة جلال.

 كما قدم ألحان موسيقة إلى ما يقرب من 120 فيلما سينمائيا، و48 مسرحية، بالإضافة إلى أوبريت الحلم العربى الغنائي الذى جمع العديد من الفنانين فى الوطن العربي وصدر عام 1998 وكان يجسد حلم الشعب العربي فى إقامة الوحدة العربية.

زيجات حلمي بكر

وتزوج حلمي بكر في بداية مشواره الفني من الفنانة سهير رمزي وهي أول سيدة في حياة الملحن المصري وأشهر زوجاته، ثم انفصلا بعد ثلاثة أعوام من زواجهم.

ثم تزوج بعدها من الفنانة الراحلة عليا التونسية وبعدها من فتاة شابة تعمل كصحفية تصغره بـ 30عاما، وكانت زيجته الأخيرة من سماح القرشي التي أنجبت ابنته ريهام وهي ثاني أبناء الموسيقار حلمي بكر.

وصل عدد زوجات الملحن حلمي بكر إلى 13 زوجة بعضهم من الوسط الفني، وقد صرح سابقاً أنه لا يعود إلى أي زوجة تركها، إنما يحافظ فقط على علاقة الصداقة بينهما.

مرض حلمي بكر 

وكان تعرض الموسيقار حلمى بكر خلال أيامه الأخيرة للعديد من الأزمات الصحية، بدأها في يناير من 2023، عندنا أعلن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها إلى العناية المركزة، إذ كان يعانى وقتها من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم، بالإضافة إلى مشاكل في القلب.

وظل حلمى بكر داخل العناية المركز لأيام، قبل خروجه من العناية إلى غرفة عادية، ثم عودته مجددا إلى العناية بعد انخفاض نسبة الأكسجين، وبعد أن تحسنت حالته الصحية خرج من المستشفى 12 فبراير 2023، بعد فترة علاج دامت 24 يوما.

وظل حلمي بكر، يعاني من المرض في أيامه الأخيرة، حتى انتقل للعيش في الشرقية بمسقط رأس أهل زوجته سماح القرشي، حتى وافته المنية هناك يوم 1 مارس 2024.

