قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات في عدة مدن فلسطينية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 32 فلسطينيا في مدن بيت لحم وطوباس ومخيم بلاطه وقلقيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم /الأحد/ 10 مواطنين من بيت لحم، عقب دهم وتفتيش منازلهم، كما اعتقلت أيضا ثلاثة مواطنين خلال اقتحام مدينة طوباس، وبلدة عقابا شمالا، فضلا عن اعتقال ستة مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت بلدة بيتا جنوبا، وداهمت منازل، وفتشتها، كما اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة في المدينة، ومنطقة الجبل الشمالي، واعتقلت 13 مواطنا خلال حملة اقتحامات واسعة نفذتها شرق محافظة قلقيلية.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة قلقيلية، حيث أغلقت المدخل الشرقي للمدينة، إلى جانب إغلاق مداخل قرى النبي إلياس، وكفر لاقف، وجينصافوط، والفندق، وحجة شرق قلقيلية، باستخدام بوابات حديدية، ما تسبب بإعاقة حركة تنقل المواطنين وزاد من معاناتهم اليومية.