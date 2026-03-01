قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لإجراءات الدول العربية لصون أمنها وحماية شعوبها
الاتحاد القطري لكرة القدم يقرر تأجيل كافة البطولات حتى إشعار آخر
جوارديولا يثير القلق حول موعد عودة هالاند قبل مرحلة الحسم مع مانشستر سيتي
برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات في عدة مدن فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات في عدة مدن فلسطينية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات في عدة مدن فلسطينية
أ ش أ

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 32 فلسطينيا في مدن بيت لحم وطوباس ومخيم بلاطه وقلقيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم /الأحد/ 10 مواطنين من بيت لحم، عقب دهم وتفتيش منازلهم، كما اعتقلت أيضا ثلاثة مواطنين خلال اقتحام مدينة طوباس، وبلدة عقابا شمالا، فضلا عن اعتقال ستة مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت بلدة بيتا جنوبا، وداهمت منازل، وفتشتها، كما اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة في المدينة، ومنطقة الجبل الشمالي، واعتقلت 13 مواطنا خلال حملة اقتحامات واسعة نفذتها شرق محافظة قلقيلية.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة قلقيلية، حيث أغلقت المدخل الشرقي للمدينة، إلى جانب إغلاق مداخل قرى النبي إلياس، وكفر لاقف، وجينصافوط، والفندق، وحجة شرق قلقيلية، باستخدام بوابات حديدية، ما تسبب بإعاقة حركة تنقل المواطنين وزاد من معاناتهم اليومية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي بيت لحم مخيم بلاطه وكالة الأنباء الفلسطينية وفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

ترشيحاتنا

أرشيفية

الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها إلى بيروت ودبي والرياض

خامنئي

انتشار أمني مكثف في المنطقة الخضراء عقب احتجاجات على مقتل خامنئي

الأردن

تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بالأردن

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد