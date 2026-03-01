قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لإجراءات الدول العربية لصون أمنها وحماية شعوبها
الاتحاد القطري لكرة القدم يقرر تأجيل كافة البطولات حتى إشعار آخر
جوارديولا يثير القلق حول موعد عودة هالاند قبل مرحلة الحسم مع مانشستر سيتي
برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكونغو الديمقراطية تعرب عن قلقها الشديد إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط

الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية
أ ش أ

أعربت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، عن قلقها الشديد إزاء تدهور الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط والذي يتسم بتصاعد العمليات العسكرية والأعمال الانتقامية المتبادلة بين عدة جهات فاعلة على المستوى الدولي.

وأشارت وزارة الخارجية الكونغولية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكونغولية - إلى أن الديناميكية الحالية تشكل خطرا جديا على الاستقرار الإقليمي، وقد يكون لها عواقب خطيرة على السلام والأمن الدوليين، فضلا عن تأثيرها على المدنيين.

وأكدت ضرورة تجنب أي تصعيد إضافي قد يزيد من تفاقم الوضع الأمني والإنساني، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتشجيع الحلول الدبلوماسية ومتعددة الأطراف لخفض التصعيد وتحقيق تسوية دائمة للنزاع.

كما دعت السلطات الكونغولية مواطنيها إلى تجنب السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، وحثت رعاياها المقيمين في البلدان المتأثرة بالأزمة الأمنية على التواصل مع البعثات الدبلوماسية للحصول على المعلومات المتعلقة بتطورات الوضع.

وأكدت استعدادها لدعم أية مبادرة بناءة داخل مجلس الأمن تهدف إلى استعادة الاستقرار ومنع تفاقم الصراع.

حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية العضو غير الدائم مجلس الأمن الدولي تدهور الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

ترشيحاتنا

الزمالك

رقم سلبي يداهم الزمالك أمام بيراميدز قبل موقعة قمة الدوري

خوان بيزيرا

موقف الزمالك من رحيل خوان بيزيرا نهاية الموسم

سلة مصر

ترتيب مجموعة سلة مصر قبل مواجهة أوغندا في تصفيات كأس العالم 2027

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد