فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر
اتصالات مكثفة لـ وزير الخارجية لمتابعة تطورات التصعيد العسكري فى المنطقة
عاجل.. رويترز: سماع دوي إنفجارات جديدة في سماء أبو ظبي
تقدم 20 ألف وجبة يوميًا.. تعرف على مكان أكبر مائدة رمضانية بالجيزة ينظمها التحالف الوطني
محافظات

لحماية الأسرة والنشء.. إطلاق مبادرة «القرار قرارك» لمكافحة الإدمان بالمنيا

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تضع حماية الأسرة والنشء في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، مشددًا على الدور الحيوي الذي يضطلع به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في تنفيذ الخطة القومية الشاملة لمواجهة الإدمان وتهيئة بيئة مجتمعية آمنة وخالية من المخاطر.

وأشار المحافظ إلى أن التوجيهات الحالية تركز على تكثيف الندوات والحملات التوعوية المباشرة، التي تستهدف الوصول إلى المواطنين بمختلف القرى والمراكز، لتعريفهم بمخاطر الإدمان وآثاره السلبية المدمرة على الفرد والمجتمع، مؤكدًا أن الدولة تواجه هذه الظاهرة بكل حسم، إيمانًا بأهمية بناء إنسان مصري سليم وقادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وفي هذا السياق، أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا عن إطلاق سلسلة من اللقاءات والندوات التثقيفية بجميع مراكز المحافظة، والتي بدأت في 11 فبراير وتستمر حتى 22 أبريل 2026، وذلك ضمن مبادرة «القرار قرارك» تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ومديرية التربية والتعليم، بهدف تدريب وتوعية الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومديري المدارس الإعدادية والثانوية، ليكونوا خط الدفاع الأول داخل المؤسسات التعليمية.

وأوضحت الإدارة أن اللقاءات التوعوية انطلقت خلال شهري فبراير ومارس بمراكز (المنيا، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس)، على أن تُستكمل خلال شهر أبريل المقبل بمراكز (سمالوط، بني مزار، مطاي، مغاغة)، في إطار خطة تستهدف رفع وعي الأسرة بدور الدولة في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتوفير الحماية اللازمة للأطفال من مخاطر التعاطي، بالتنسيق مع خط نجدة الطفل (1600) لضمان سرعة التدخل وإنقاذ الحالات المعرضة للخطر.

وشملت اللقاءات شرحًا وافيًا للأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية للمواد المخدرة، إلى جانب توزيع مطبوعات إرشادية لتعزيز السلوكيات الإيجابية، وتنفيذ تحركات ميدانية لرصد الحالات وتقديم الدعم الفوري اللازم، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء إنسان واعٍ وحماية الأجيال القادمة من مخاطر الإدمان.

المنيا محافظ المنيا مبادرة القرار قرارك

