تضامن بني سويف : بنك الطعام المصري يعمل على إيصال الخير لكافة المراكز والقرى

تواصل المؤسسات الأهلية، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، جهودها لإيصال الخير للمستحقين. وهو ما أكدته الدكتورة هبة الجلالي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، خلال زيارتها لخيمة حملة "أطعم وأكرم" في مركز إهناسيا، مشيرة إلى أن بنك الطعام المصري يقدم خدماته الإنسانية في مختلف مراكز وقُرَى المحافظة، خاصة خلال الشهر الكريم، من خلال حملة تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وإدخال الفرحة على المستفيدين.

وفي هذا الإطار، أقام البنك خيامًا لإفطار الصائمين في مراكز إهناسيا وناصر والفشن، تقدم نحو 1200 وجبة يوميًا، إضافة إلى مطبخي مركز ومدينة بني سويف وسمسطا بطاقة 400 وجبة يوميًا، كما تمكن البنك من توزيع 4655 حالة ضمن "طرود فرحة رمضان" بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المحلية.

وأكد محسن سرحان، المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن الحملة تعكس روح التكافل الاجتماعي والوصول المباشر للأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة.

وأشار إلى نجاح البنك في خدمة نحو 8 آلاف مستفيد من خلال "فري مارت"، أول سوبر ماركت خيري في الشرق الأوسط بنظام نقاط شهري يمنح المستحقين حرية اختيار احتياجاتهم الغذائية بأنفسهم وبكرامة.

من داخل 37 فرعًا في محافظة بني سويف

وأضاف أن بنك الطعام المصري نجح في خدمة ٧٠ ألف مستفيد علي مستوي الجمهورية من خلال فروع فري مارت التي بلغت نحو ٧٠٠ فرع علي مستوي الجمهورية.

من جانبه، أوضح هاني محمد مشرف تنموي ببنك الطعام المصري، أن الحملة لا تقتصر على تقديم الغذاء فقط، بل تسعى أيضًا لتعزيز التكافل الاجتماعي عبر التعاون مع الجمعيات القاعدية، والاعتماد على قواعد بيانات موثقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه في جميع أنحاء المحافظة.