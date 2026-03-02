قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
طقس اليوم والساعات القادمة| انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة مع نشاط الرياح
شاهد | لحظة استهداف القوات الأمريكية منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية
أذهلتني بهجومها ضد العرب .. ترامب: نسحق إيران.. والأخطر لم ينفذ بعد
زوجة النني المغربية تحذف صورهما معا وتلغي متابعته
محافظات

تضامن بني سويف : بنك الطعام المصري يعمل على إيصال الخير لكافة المراكز والقرى

تضامن بني سويف
تضامن بني سويف

تواصل المؤسسات الأهلية، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، جهودها لإيصال الخير للمستحقين. وهو ما أكدته الدكتورة هبة الجلالي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، خلال زيارتها لخيمة حملة "أطعم وأكرم" في مركز إهناسيا، مشيرة إلى أن بنك الطعام المصري يقدم خدماته الإنسانية في مختلف مراكز وقُرَى المحافظة، خاصة خلال الشهر الكريم، من خلال حملة تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وإدخال الفرحة على المستفيدين.

وفي هذا الإطار، أقام البنك خيامًا لإفطار الصائمين في مراكز إهناسيا وناصر والفشن، تقدم نحو 1200 وجبة يوميًا، إضافة إلى مطبخي مركز ومدينة بني سويف وسمسطا بطاقة 400 وجبة يوميًا، كما تمكن البنك من توزيع 4655 حالة ضمن "طرود فرحة رمضان" بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المحلية.

وأكد محسن سرحان، المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن الحملة تعكس روح التكافل الاجتماعي والوصول المباشر للأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة.

وأشار إلى نجاح البنك في خدمة نحو 8 آلاف مستفيد من خلال "فري مارت"، أول سوبر ماركت خيري في الشرق الأوسط بنظام نقاط شهري يمنح المستحقين حرية اختيار احتياجاتهم الغذائية بأنفسهم وبكرامة.
من داخل 37 فرعًا في محافظة بني سويف

وأضاف أن بنك الطعام المصري نجح في خدمة ٧٠ ألف مستفيد علي مستوي الجمهورية من خلال فروع فري مارت التي بلغت نحو ٧٠٠ فرع علي مستوي الجمهورية.

من جانبه، أوضح هاني محمد مشرف تنموي ببنك الطعام المصري، أن الحملة لا تقتصر على تقديم الغذاء فقط، بل تسعى أيضًا لتعزيز التكافل الاجتماعي عبر التعاون مع الجمعيات القاعدية، والاعتماد على قواعد بيانات موثقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه في جميع أنحاء المحافظة.

بني سويف تضامن بني سويف بنك الطعام المصري

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

