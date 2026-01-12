مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان

تقدم النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بعدد من المطالب العاجلة للحكومة والأجهزة التنفيذية، بهدف ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية والرمضانية بكميات وأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المعظم، خاصة في ظل ما يشهده الشارع من موجات متتالية لارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار لحاجة المواطنين.

وأكد " حنفى " فى تصريحات له اليوم أن شهر رمضان له طبيعة خاصة، ويشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، وهو ما يستوجب تحركًا استثنائيًا من الدولة، عبر آليات رقابية فعالة وتدخل مباشر لحماية محدودي الدخل خاصة مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك مشددًا على أن استقرار الأسعار لم يعد ترفًا بل ضرورة اجتماعية واقتصادية.

وطرح النائب سيد حنفى طه 6 اقتراحات عملية لمواجهة ارتفاع الأسعار والاحتكار وهى :

1. تكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخازن لضبط الأسعار ومنع إخفاء السلع.

2. تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومنحه صلاحيات أوسع لتلقي الشكاوى والتدخل السريع.

3. التوسع في معارض “أهلاً رمضان” وزيادة عددها في القرى والمناطق الشعبية.

4. إلزام التجار بإعلان الأسعار بوضوح ومحاسبة المخالفين دون تهاون.

5. ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة.

6. تشديد العقوبات على المحتكرين وتطبيق القانون بكل حزم لردع أي ممارسات غير مشروعة.

مؤكداً على أن ضبط الأسواق مسؤولية وطنية مشتركة، وأن كرامة المواطن تبدأ من قدرته على تلبية احتياجات أسرته دون استغلال أو ضغط، مشددًا على أن الدولة قادرة، بالإرادة والرقابة، على جعل رمضان شهر رحمة وتكافل لا شهر غلاء ومعاناة.