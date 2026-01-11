5 سيارات SUV فرنسية في السوق المصري.. بالأسعار

يضم السوق المصري، باقة كبيرة من السيارات الفرنسية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، نسبة إلى القدرات الفنية والتقنية المقدمة، إلى جانب تنوع الأسعار، وعناصر التصميم، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV فرنسية في السوق المصري، مع عرض أبرز المواصفات وأحدث الأسعار.

رينو أوسترال

تعتمد رينو اوسترال على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1300 سي سي، يمكنه انتاج 160 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات، و يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، وتقدم بسعر يتراوح بين 1,400,000 و 1,770,000 جنيه.

بيجو 3008

تبدأ أسعار السيارة بيجو 3008 من 1,989,990 وصولاً إلى سعر 2,249,990، وزودت السيارة بمحرك 1600 سي سي تيربو، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة قدرها 180 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

ستروين C5 اير كروس

تتراوح أسعار السيارة ستروين C5 اير كروس بين 1,590,000 و 1,730,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار.

رينو داستر

زودت السيارة رينو داستر بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، جر أمامي، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,150,000 و 1,320,000 جنيه.

بيجو 5008

تقدم السيارة بسعر يبدأ من 2,174,990 وصولًا إلى 2,449,990، وتعتمد فنيًا على سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك وبتقنية الجر الأمامي.