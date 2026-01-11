قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام
10 إجراءات.. كيفية توثيق زواج المصري بأجنبية والعكس
رابطة الأندية تؤجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد تأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا
وزير الأوقاف يوجه بصرف مكافأة 10 آلاف جنيه لعامِلَي مسجد
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات SUV فرنسية في السوق المصري.. بالأسعار

أخبار السيارات
أخبار السيارات
صبري طلبه

يضم السوق المصري، باقة كبيرة من السيارات الفرنسية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، نسبة إلى القدرات الفنية والتقنية المقدمة، إلى جانب تنوع الأسعار، وعناصر التصميم، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV فرنسية في السوق المصري، مع عرض أبرز المواصفات وأحدث الأسعار.

رينو أوسترال

تعتمد رينو اوسترال على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1300 سي سي، يمكنه انتاج 160 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات، و يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، وتقدم بسعر يتراوح بين 1,400,000 و 1,770,000 جنيه.

بيجو 3008

تبدأ أسعار السيارة بيجو 3008 من 1,989,990 وصولاً إلى سعر 2,249,990، وزودت السيارة بمحرك 1600 سي سي تيربو، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة قدرها 180 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

ستروين C5 اير كروس

تتراوح أسعار السيارة ستروين C5 اير كروس بين 1,590,000 و 1,730,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار.

رينو داستر

زودت السيارة رينو داستر بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، جر أمامي، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,150,000 و 1,320,000 جنيه.

بيجو 5008

تقدم السيارة بسعر يبدأ من 2,174,990 وصولًا إلى 2,449,990، وتعتمد فنيًا على سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك وبتقنية الجر الأمامي.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

حادثة المنيا

أحد أقارب الضحايا: تجاهل قرار منع تحميل الركاب وتحويل الصحرواي لطريق مظلم وراء كارثة المنيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

خبير سياسي: الناتو يواجه أخطر أزمة في تاريخه بسبب سياسات ترامب التوسعية

جانب من الجولة

في ختام الجولة التفقدية بقرى مركز نصر النوبة.. محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة ومحافظ أسوان يطلعون على جهود تعزيز الشمول المالي وتدريب السيدات على المشغولات اليدوية وأنشطة التصنيع الغذائي

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد